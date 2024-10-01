詹文男 X 黃清信 邁向一流捷運，打造美好台北

各行各業都需要創新轉型，提供大台北民眾便捷的交通運輸的台北捷運公司也不例外。數位轉型學院院長詹文男在「大師543」單元，特別邀請獲得「國家產業創新獎」肯定的台北大眾捷運總經理黃清信來分享其推動北捷數位創新，邁向「一流捷運，美好台北」願景的努力與歷程。

台北捷運的使命為「提供安全、可靠、親切的運輸服務，追求永續發展」，隨著全球數位化浪潮的推進，台北捷運作為大眾運輸的龍頭，正不斷透過數位創新與服務優化，塑造一個更智慧、更便捷的城市交通環境。

黃清信指出，台北捷運自成立以來，一直致力於為市民提供便捷、安全的交通服務。然而，隨著科技進步與乘客需求的轉變，捷運的發展面臨新的挑戰。黃清信強調：「數位轉型是未來的關鍵。我們的目標是運用數位科技，提升運輸效率、乘客體驗，以及整體營運效能。」

黃清信在專訪中指出，捷運的數位轉型計劃涵蓋了多個方面，從車站設施的智慧化管理，到乘客服務的數位化平台，無不展現台北捷運對於創新的重視。他表示：「我們的數位創新包括了票務系統的全面升級、智慧車站管理系統的導入，以及車廂內部的數位科技應用，目的都在於提高乘客的便捷度與安全性。」

為了提升乘客的使用體驗，2022年推出了全新的「智慧乘車平台」，使乘客能夠通過手機應用程式，輕鬆查詢即時列車資訊、規劃路線。黃清信表示：「我們希望每位乘客都能感受到數位轉型所帶來的變化。無論是透過無現金支付系統、數位化客服，還是即時更新的車輛動態資訊，希望能逐步提升台北捷運的服務品質。」

除了客戶體驗，台北捷運也透過數位來改善營運管理。公司已經導入人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術，用於車輛與設施的預測性維護系統。這些系統能夠即時監控列車和設備的運作狀況，並根據數據進行預測性分析，及早發現潛在的問題並進行維修，避免設備故障對營運造成影響。

除了數位轉型，台北捷運也積極推動綠色與永續發展。黃清信提到，捷運的未來規劃不僅包括數位科技的應用，還必須融入環保與永續理念。「我們致力於打造一個既智慧又永續的捷運系統。因此，我們在節能減碳方面也做了很多努力，例如車站的節能照明、再生能源的利用等。」

在專訪中，詹文男也與黃清信就台北捷運如何永續營運進行討論，探討如何能兼顧全球ESG的浪潮，又能維持高品質的服務水準，並在財務上能夠永續。想瞭解交通運輸領域如何創新轉型的朋友，千萬不要錯過。專訪的完整內容，請造訪：