i16新機銷售 分析師：高階機種需求下滑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量年比大降超過12%，高階的Pro機種需求也大幅下滑。蘋果股價1日在紐約早盤下挫3%。

郭明錤在部落格貼文說，iPhone 16預購首周末的銷量估計為3,700萬支，與去年同期相比大降超過12%。Pro機型需求也比去年同期iPhone 15系列大幅下滑。

比起整體銷量，蘋果可能更關注消費者選了哪一款手機。但相較於Pro和Pro Max，價格較低的iPhone 16和iPhone 16 Plus的需求似乎更強，可能影響到iPhone的平均銷售價和整體銷售收入。

郭明錤表示，在預購首周末，蘋果共售出980萬支iPhone 16 Pro和1,710萬支iPhone 16 Pro Max，比前一代機種分別減少27%和16%。標準iPhone 16和Plus的銷售量比起iPhone 15反見成長。

Wedbush分析師艾夫斯對iPhone預購開跑一周後的估算預購量，僅略高於郭明錤的預估，約4,000萬支。CFRA研究公司科技分析師齊諾也表示，首周末的預購數據顯示，銷售不如去年同期，並且擔心低價位版本的銷量可能優於高價位，問題可能是標準版iPhone太出色，「相機和內部處理器都大升級」。

蘋果手機的AI功能未上線，Apple Intelligence要10月才開始推出，消費者可能不急著換機。分析師說，等口碑未來幾季慢慢傳開，新技術的價值才會被看見。

同時，大摩發布報告指出，部分新款手機交貨期穩定下來，可能是值得關注的正面發展。

iPhone iPhone 16 蘋果

延伸閱讀

路透：印度iPhone零件廠失火停工 蘋果可能從中國補救

舊手機回收可抽 iPhone 16 遠傳加碼送千元購物金

iPhone預售不如人意、但供貨獲樂觀預測 蘋果股價漲距創新高僅1%

「手機回收月」神腦回收舊機加碼抽iPhone 16 舊換新最高再折3千元

相關新聞

中東 AI 商機噴發 鴻海、緯穎擁地利優勢...接單可期

美國商務部宣布，大幅鬆綁現行對中東的AI晶片出口管制。近年中東推進AI建設，當地AI資料中心商機上看百億美元（逾新台幣3...

中東 AI 大建設 兩大王室撒錢打造新重鎮

美中AI軍備競賽火熱開打之際，中東地區也以新興地區之姿，加入儲備「AI火力」的行列，去年市場即傳出來自中東地區的強勢買家...

AI 需求強勁 瑞銀按讚四台廠

瑞銀證券最近舉行亞太科技之旅行程，兩周內陸續拜會台、中、日、韓等地36家科技大廠。瑞銀總結，目前在整體科技領域中，只有A...

鴻海發聲挺i16新機銷售 下半年消費智能產品表現不看淡

蘋果iPhone 16系列新機9月20日上市後銷售雜音不斷，最大組裝廠鴻海昨（1）日打臉空頭，強調下半年消費智能產品部門...

鴻海科技日 兩款新電動車上秀

鴻海又將有新電動車問世，繼先前釋出今年10月8日與9日連續兩天的鴻海科技日活動上，將亮相Model D這款新電動車之後，...

i16新機銷售 分析師：高階機種需求下滑

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量年比大降超過12%，高階的Pro機種需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。