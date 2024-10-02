i16新機銷售 分析師：高階機種需求下滑

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量年比大降超過12%，高階的Pro機種需求也大幅下滑。蘋果股價1日在紐約早盤下挫3%。

郭明錤在部落格貼文說，iPhone 16預購首周末的銷量估計為3,700萬支，與去年同期相比大降超過12%。Pro機型需求也比去年同期iPhone 15系列大幅下滑。

比起整體銷量，蘋果可能更關注消費者選了哪一款手機。但相較於Pro和Pro Max，價格較低的iPhone 16和iPhone 16 Plus的需求似乎更強，可能影響到iPhone的平均銷售價和整體銷售收入。

郭明錤表示，在預購首周末，蘋果共售出980萬支iPhone 16 Pro和1,710萬支iPhone 16 Pro Max，比前一代機種分別減少27%和16%。標準iPhone 16和Plus的銷售量比起iPhone 15反見成長。

Wedbush分析師艾夫斯對iPhone預購開跑一周後的估算預購量，僅略高於郭明錤的預估，約4,000萬支。CFRA研究公司科技分析師齊諾也表示，首周末的預購數據顯示，銷售不如去年同期，並且擔心低價位版本的銷量可能優於高價位，問題可能是標準版iPhone太出色，「相機和內部處理器都大升級」。

蘋果手機的AI功能未上線，Apple Intelligence要10月才開始推出，消費者可能不急著換機。分析師說，等口碑未來幾季慢慢傳開，新技術的價值才會被看見。

同時，大摩發布報告指出，部分新款手機交貨期穩定下來，可能是值得關注的正面發展。