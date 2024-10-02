鴻海科技日 兩款新電動車上秀

鴻海（2317）又將有新電動車問世，繼先前釋出今年10月8日與9日連續兩天的鴻海科技日活動上，將亮相Model D這款新電動車之後，公司昨（1）日加碼爆料，今年科技日還會發表另一款新電動車Model U，合計將有兩款新電動車和外界見面。

鴻海天舉行科技日展前記者會，鴻海代理發言人黃欽旻表示，今年鴻海科技日將有生成式AI、三大平台（智慧製造、智慧電動車與智慧城市）、國際化及夥伴關係四大亮點，將展現完整的AI解決方案、三大平台融入AI的全面應用，以及創新科技成果。今年鴻海科技日規模較去年倍增，共有2,000人參與。

外界推測，Model D電動車將接近多功能休旅車（MPV）的整合設計，至於Model U屬於多人小型巴士電動車的概念設計。