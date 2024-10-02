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鴻海發聲挺i16新機銷售 下半年消費智能產品表現不看淡

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

蘋果iPhone 16系列新機9月20日上市後銷售雜音不斷，最大組裝廠鴻海（2317）昨（1）日打臉空頭，強調下半年消費智能產品部門表現將較去年同期成長，並不看淡。鴻海並預告，為輝達（NVIDIA）代工最新搭載GB200晶片的AI伺服器將在11月量產、12月出貨，將明顯挹注2025年營運。

多家外資先前陸續點名iPhone 16系列新機銷售恐不佳，蘋果另一組裝夥伴和碩董座童子賢已出面釋出正向訊息。法人指出，鴻海消費智能產品部門最大宗的產品就是iPhone，鴻海以新機最大組裝廠的身分宣示相關部門下半年表現將優於去年，兩大iPhone代工廠先後發聲挺新機銷售，有助提振市場信心。

鴻海昨天舉行科技日展前記者會，針對iPhone 16出貨狀況，鴻海發言人巫俊毅說，不評論客戶的產品，不過，鴻海下半年消費智能產品部門表現將較去年同期成長，並不看淡。

媒體關注輝達執行長黃仁勳今年是否還會來台為鴻海科技日站台，巫俊毅並未正面回應，強調「只要是鴻海的合作夥伴或是客戶，都有邀請。」

巫俊毅強調，鴻海第3季仍以消費智能產品為成長主力產品。伺服器方面，尤其是GB200的AI伺服器，主要貢獻度會落在明年，「今年第4季我們並沒有把GB200的貢獻算進去，雖然會開始出貨。」

外界關心GB200 AI伺服器出貨進度，巫俊毅表示，將在11月量產，12月出貨，並於2025年大量出貨，鴻海除了GPU與CPU之外，在整個GB200伺服器零組件的自製率達80%，可以說是高度垂直整合。

他說，GB200的設計、架構都很複雜，和以前的伺服器或是伺服器機櫃不可同日而語，要結合幾個非常大的廠商，才能做出這樣的成果，而且它的造價滿高的。

至於鴻海出貨GB200會是NVL 72版本或是NVL 36版本，吳俊毅指出，原則上以NVL 72為目標。


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