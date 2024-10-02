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AI 需求強勁 瑞銀按讚四台廠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

瑞銀證券最近舉行亞太科技之旅行程，兩周內陸續拜會台、中、日、韓等地36家科技大廠。瑞銀總結，目前在整體科技領域中，只有AI需求保持強勁，台廠中最看好台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）等四家公司。

瑞銀亞洲科技研究部門主管高多斯（Nicolas Gaudois）指出，輝達（NVIDIA）全新Blackwell架構AI加速器10月開始出貨，GB200機架伺服器第4季開始生產，供應鏈估計2025年NVL72產出量約當3萬至5萬台。

搭載B200A AI晶片的機架伺服器2025年3月至4月初步生產，另一款Blackwell Ultra則於明年第2季生產。

高多斯表示，輝達現有Hopper平台AI晶片需求仍強勁，今年第3、4季出貨季增率均達二位數百分比，明年第1季下滑有限。另外，CoWoS先進封裝月產能將從今年底的4萬片激增至明年底至少達7萬片；傳統伺服器需求持續溫和復甦，預估今年出貨量年增2.3%，2025年再增長4.2%。

不過，AI以外的其他次產業，包括智慧手機、PC、消費電子等需求持續疲軟，疲弱態勢將延續到今年底；記憶體庫存調整至今年底結束，明年將供給短缺至第3季。

瑞銀下調DRAM合約價預期，第3季季增率從原估8%降到5%，第4季增幅從7%下調到5%；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格第3季預估維持季增10%不變，但第4季則從7%下修到5%。

此外，市場預估蘋果iPhone 16系列新機下半年出貨量將高於去年iPhone 15系列同期出貨量，總量有望高達9,000萬支。高多斯則預估，iPhone 16系列今年出貨8,600萬支，高於去年iPhone 15的7,800萬支。

AI 瑞銀

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