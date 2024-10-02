快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

中東 AI 大建設 兩大王室撒錢打造新重鎮

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

美中AI軍備競賽火熱開打之際，中東地區也以新興地區之姿，加入儲備「AI火力」的行列，去年市場即傳出來自中東地區的強勢買家兵團興起，龐大的資金勢力，來自中東兩大經濟體沙國王儲及阿聯酋王室成員所推動的計畫，造就中東成為近年最受矚目的AI大建設市場之一。

中東沙國王儲沙爾曼2016年推動「願景2030（Saudi Vision 2030）」資料中心計畫，預計以130億美元，興建西亞地區最大的資料中心。

無獨有偶，不讓沙國專美於前，阿聯酋王室成員、G42董事長塔赫農（Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan），也以執掌中東AI巨頭G42的重量級角色，主導阿布達比成為中東地區的AI新重鎮。

G42成立於2018年成立，業務範圍囊括生物技術、大型語言模型（LLM）、監控技術等，公司大有來頭，雖然成立短短六年時間，但已與OpenAI、戴爾、微軟、輝達、晶片設計新創Cerebras和甲骨文等重量級科技大廠，建立合作夥伴關係。

AI 中東

延伸閱讀

OpenAI 與微軟都投資核能 童子賢：全世界掀「返核」趨勢台灣不妨參考

彭千祐也大愛！王室愛用Delvaux電子紙入包風格大跨界

OpenAI估年虧50億美元

OpenAI執行長阿特曼股權報酬 董事會尚無定論

相關新聞

中東AI商機噴發 鴻海、緯穎擁地利優勢…接單可期

美國商務部宣布，大幅鬆綁現行對中東的AI晶片出口管制。近年中東推進AI建設，當地AI資料中心商機上看百億美元（逾新台幣3...

中東 AI 大建設 兩大王室撒錢打造新重鎮

美中AI軍備競賽火熱開打之際，中東地區也以新興地區之姿，加入儲備「AI火力」的行列，去年市場即傳出來自中東地區的強勢買家...

AI 需求強勁 瑞銀按讚四台廠

瑞銀證券最近舉行亞太科技之旅行程，兩周內陸續拜會台、中、日、韓等地36家科技大廠。瑞銀總結，目前在整體科技領域中，只有A...

鴻海發聲挺i16新機銷售 下半年消費智能產品表現不看淡

蘋果iPhone 16系列新機9月20日上市後銷售雜音不斷，最大組裝廠鴻海昨（1）日打臉空頭，強調下半年消費智能產品部門...

鴻海科技日 兩款新電動車上秀

鴻海又將有新電動車問世，繼先前釋出今年10月8日與9日連續兩天的鴻海科技日活動上，將亮相Model D這款新電動車之後，...

i16新機銷售 分析師：高階機種需求下滑

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量年比大降超過12%，高階的Pro機種需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。