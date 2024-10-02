中東 AI 大建設 兩大王室撒錢打造新重鎮
美中AI軍備競賽火熱開打之際，中東地區也以新興地區之姿，加入儲備「AI火力」的行列，去年市場即傳出來自中東地區的強勢買家兵團興起，龐大的資金勢力，來自中東兩大經濟體沙國王儲及阿聯酋王室成員所推動的計畫，造就中東成為近年最受矚目的AI大建設市場之一。
中東沙國王儲沙爾曼2016年推動「願景2030（Saudi Vision 2030）」資料中心計畫，預計以130億美元，興建西亞地區最大的資料中心。
無獨有偶，不讓沙國專美於前，阿聯酋王室成員、G42董事長塔赫農（Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan），也以執掌中東AI巨頭G42的重量級角色，主導阿布達比成為中東地區的AI新重鎮。
G42成立於2018年成立，業務範圍囊括生物技術、大型語言模型（LLM）、監控技術等，公司大有來頭，雖然成立短短六年時間，但已與OpenAI、戴爾、微軟、輝達、晶片設計新創Cerebras和甲骨文等重量級科技大廠，建立合作夥伴關係。
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