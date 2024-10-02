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中東AI商機噴發 鴻海、緯穎擁地利優勢…接單可期

經濟日報／ 記者蕭君暉林薏茹／台北報導
美國商務部宣布，大幅鬆綁現行對中東的AI晶片出口管制。 彭博資訊
美國商務部宣布，大幅鬆綁現行對中東的AI晶片出口管制。 彭博資訊

美國商務部宣布，大幅鬆綁現行對中東AI晶片出口管制。近年中東推進AI建設，當地AI資料中心商機上看百億美元（逾新台幣3,200億元），先前因美國管制而發展受挫，隨「緊箍咒」卸下，原受壓抑的中東AI建設大商機將噴發，鴻海（2317）、緯穎（6669）耕耘中東市場許久，將大啖價值上百億美元的「中東AI財」。

業界人士指出，近來中東地區對AI技術與資料中心需求持續加溫，沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國去年陸續啟動AI大建設計畫，其中沙國預計到2030年將投資130億美元，在西亞建立大數據、AI資料中心。

大摩先前報告也指出，2024年至2027年中東地區新的AI伺服器採購專案，每年採購量可能占全球AI伺服器出貨量10%至15%，潛在商機龐大。

美鬆綁AI晶片出口中東禁令
美鬆綁AI晶片出口中東禁令

然美國商務部去年10月起，將中東大部分地區納入晶片出口限制範圍，企業需獲美國政府特別許可，才能出口先進晶片和晶片製造設備給這些國家，且為防止AI晶片與技術外流至中國大陸，美國商務部今年更進一步放緩核發相關出口許可。

相關管制在美國商務部9月30日最新規定出現轉圜。商務部指出，資料中心可申請「經驗證終端用戶」身分，通過審核後取得一般授權，往後美國供應商無需逐單申請出口許可，亦即不是像之前一樣，美國供應商取得個別許可證後才能出貨產品。

美國官員表示，美國將與申請驗證最終用戶計畫的外國資料中心及當地政府合作，確保技術安全保障。

法人指出，隨美國放寬AI晶片出口中東管制，將加速中東地區AI資料中心發展，投資金額也將節節升高，催生可觀的基礎建設商機，點燃AI伺服器拉貨動能，鴻海、緯穎將大啖「中東AI財」。

鴻海布局沙國多年，與沙國官方及其國家主權基金往來密切，也是全球最大AI伺服器供應商，坐擁三大優勢，先前即傳出沙國大手筆啟動AI大建設，鴻海可望優先承接大單。鴻海當時回應，不評論訂單動態，但強調與沙國官方陸續展開合作。

緯穎先前傳出拿下中東地區一家雲端服務業者（CSP）「超大量AI伺服器大單」，預計今年下半年開始出貨，貢獻營收。法人並看好，該客戶將為緯穎今、明年營收貢獻達雙位數百分比，顯見訂單金額龐大。

AI 中東 美國商務部

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