快訊

氣象署最新風雨預測 今晚「15縣市」颱風假達標

仍龜速前進…山陀兒最新路徑曝！ 氣象署：以較弱的中颱或輕颱登陸西南部

飛彈攻擊以色列！伊朗稱已極大自制 若以再報復則將更強烈回應

華碩總裁曾鏘聲11月退休

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

品牌大廠華碩（2357）日前宣布總裁曾鏘聲將於11月退休，管理範疇由華碩副董事長徐世昌承接，華碩昨（1）日公告，多項原由曾鏘聲執掌的職務轉由徐世昌負責。

華碩公告，原由曾鏘聲擔任董事長的ASUS GLOBAL PTE. LTD.以及ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED均由徐世昌接任，董事法人代表也改由徐世昌與華碩電腦國際執行長張國昇出任，10月1日生效。

華碩上月26日為曾鏘聲舉辦退休茶會，對他的貢獻致上感謝與祝福，隔天對外宣布消息，震撼科技業。

曾鏘聲向同仁表示，AI新世代來臨，華碩已在多項軟硬體應用與場景深入布局，以徐世昌的睿智洞見與前瞻策略，將帶領團隊開創新局，再造巔峰。

徐世昌是華碩四位創辦人之一，華碩創業初期以來，於企業內部擔任各項管理職位，統管研發、供應鏈管理及生產流程等業務，2008年華碩品牌代工分家之際，擔任和碩副董事長，2016年重回華碩擔任策略長。

徐世昌2016年加入董事會，當時董事長施崇棠透露，將扮演技術長的義工角色，計畫兩年內交棒徐世昌。不過，華碩2018年3月舉行高層會議，傳出高層人事卡位風波，施崇棠為穩定軍心，續任董座，徐世昌則接掌副董事長，交棒計畫因此延後。

徐世昌 華碩 董事長

延伸閱讀

華碩總裁曾鏘聲11月退休 子公司董座交棒副董徐世昌

舊手機回收可抽 iPhone 16 遠傳加碼送千元購物金

技嘉、華碩 瞄準逾60天

原相、華碩 認購衝鋒

相關新聞

中東AI商機噴發 鴻海、緯穎擁地利優勢…接單可期

美國商務部宣布，大幅鬆綁現行對中東的AI晶片出口管制。近年中東推進AI建設，當地AI資料中心商機上看百億美元（逾新台幣3...

中東 AI 大建設 兩大王室撒錢打造新重鎮

美中AI軍備競賽火熱開打之際，中東地區也以新興地區之姿，加入儲備「AI火力」的行列，去年市場即傳出來自中東地區的強勢買家...

AI 需求強勁 瑞銀按讚四台廠

瑞銀證券最近舉行亞太科技之旅行程，兩周內陸續拜會台、中、日、韓等地36家科技大廠。瑞銀總結，目前在整體科技領域中，只有A...

鴻海發聲挺i16新機銷售 下半年消費智能產品表現不看淡

蘋果iPhone 16系列新機9月20日上市後銷售雜音不斷，最大組裝廠鴻海昨（1）日打臉空頭，強調下半年消費智能產品部門...

鴻海科技日 兩款新電動車上秀

鴻海又將有新電動車問世，繼先前釋出今年10月8日與9日連續兩天的鴻海科技日活動上，將亮相Model D這款新電動車之後，...

i16新機銷售 分析師：高階機種需求下滑

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤指出，蘋果iPhone 16新機預購首周末的銷量年比大降超過12%，高階的Pro機種需求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。