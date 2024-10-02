華碩總裁曾鏘聲11月退休

品牌大廠華碩（2357）日前宣布總裁曾鏘聲將於11月退休，管理範疇由華碩副董事長徐世昌承接，華碩昨（1）日公告，多項原由曾鏘聲執掌的職務轉由徐世昌負責。

華碩公告，原由曾鏘聲擔任董事長的ASUS GLOBAL PTE. LTD.以及ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED均由徐世昌接任，董事法人代表也改由徐世昌與華碩電腦國際執行長張國昇出任，10月1日生效。

華碩上月26日為曾鏘聲舉辦退休茶會，對他的貢獻致上感謝與祝福，隔天對外宣布消息，震撼科技業。

曾鏘聲向同仁表示，AI新世代來臨，華碩已在多項軟硬體應用與場景深入布局，以徐世昌的睿智洞見與前瞻策略，將帶領團隊開創新局，再造巔峰。

徐世昌是華碩四位創辦人之一，華碩創業初期以來，於企業內部擔任各項管理職位，統管研發、供應鏈管理及生產流程等業務，2008年華碩品牌代工分家之際，擔任和碩副董事長，2016年重回華碩擔任策略長。

徐世昌2016年加入董事會，當時董事長施崇棠透露，將扮演技術長的義工角色，計畫兩年內交棒徐世昌。不過，華碩2018年3月舉行高層會議，傳出高層人事卡位風波，施崇棠為穩定軍心，續任董座，徐世昌則接掌副董事長，交棒計畫因此延後。