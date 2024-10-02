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中華電創新 獲得四殊榮

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信是今年哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」最大贏家，榮獲四項大獎殊榮。中華電信總經理林榮賜代表領獎。中華電信／提供
中華電信是今年哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」最大贏家，榮獲四項大獎殊榮。中華電信總經理林榮賜代表領獎。中華電信／提供

中華電信（2412）昨（1）日榮獲2024哈佛商業評論「數位轉型鼎革獎」四項大獎殊榮，是本屆最大贏家，拿下「年度最佳企業-服務業組先鋒獎」首獎、「創新商模轉型獎大型企業組」首獎暨ESG特別獎、「韌性供應鏈轉型獎大型機構組」首獎暨ESG特別獎，以及「智慧管理轉型獎大型機構組」楷模獎暨ESG特別獎，更是電信業唯一獲獎企業。

今年來自服務業、金融業、製造業、醫療機構的報名件數多達230件，中華電信以傑出的數位轉型成果脫穎而出，中華電信總經理林榮賜出席代表領獎，顯現企業對推動數位轉型的重視。

林榮賜表示，中華電信身為數位生態系統協創的領導者，助力台灣各產業啟動數位轉型，擘劃企業內部數位、淨零的雙軸轉型，以永續發展為基礎，掌握科技優勢建構創新商業模式、推動全方位電信防詐服務、導入AI打造智慧管理、建構韌性供應鏈。

同時秉持多元、公平、共融（DEI）精神，為同仁塑造更友善的職場環境，將持續以領航業界的技術優勢，攜手產業夥伴，協助台灣產業邁向轉型及永續發展的未來。

近年中華電信將既有電信大數據，結合行動網路信令探偵（CVP）技術，協助政府交通部門進行交通管理、人潮分析、運輸規劃策略擬定，打造友善交通環境，更助攻商圈發展等各種智慧城市解決方案。

此外，面對氣候變遷造成營運的挑戰，中華電信推動採購數位化升級以提升採購效率、節省成本外，更攜手供應鏈夥伴推動永續供應鏈倡議，累計66家關鍵供應商與中華電信簽署承諾2050淨零排放，並輔導關鍵供應商加入SBTi倡議。

中華電電以電信網路智慧防詐，精準打擊詐騙，推出攔阻偽冒「+886 0-9」開頭來話、首發全球來話加註7秒國際電話語音警示、AI關鍵字攔截99.9%惡意簡訊、放心接電話號碼隱碼服務等多項防詐服務，成為國內唯一全方位提供市話、行動、上網與電商購物等防詐服務的電信業者。

ESG 中華電信

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