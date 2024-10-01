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德律前9月營收48.63億元 超越去年全年

中央社／ 新竹1日電

檢測設備廠德律累計前9月營收新台幣48.63億元，年增55.38%，已超越去年總營收44.35億元。

德律表示，電腦、手機及伺服器產業需求增加，是今年前9月營收成長的主要動力。

德律自結9月營收約5.58億元，為5個月來新高，年增逾6成，主要受惠半導體、伺服器和車電產業需求增加。

德律第3季營收16.26億元，較第2季減少5.85%，不過仍較去年同期增加58.3%。累計前9月營收48.63億元，年增55.38%。

隨著營收擴增，德律獲利同步攀升，累計前8月稅後淨利11.71億元，較去年同期增加85%，每股純益4.96元，已超越去年全年的4.24元水準。

伺服器 營收

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