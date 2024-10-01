華碩總裁曾鏘聲11月退休 子公司董座交棒副董徐世昌

品牌大廠華碩（2357）27日宣布總裁曾鏘聲將於11月退休，管理範疇由華碩副董事長徐世昌承接，華碩1日也公告，多項原由曾鏘聲執掌的職務，轉由徐世昌負責，啟動交棒布局。

華碩公告，原由曾鏘聲擔任董事長的ASUS GLOBAL PTE. LTD.以及ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED均由徐世昌接任，而董事法人代表也改由徐世昌與華碩電腦國際執行長張國昇出任，10月1日生效。

華碩26日為曾鏘聲舉辦退休茶會，對他的貢獻致上感謝與祝福，隔天對外宣布消息，震撼科技業。