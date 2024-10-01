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一個動作賺百億元！英業達葉力誠：2原因讚 ZT 是筆好投資

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
英業達董事長葉力誠出席由SAP與哈佛商業評論合作舉辦的《數位轉型鼎革獎》。王郁倫攝影
英業達董事長葉力誠出席由SAP與哈佛商業評論合作舉辦的《數位轉型鼎革獎》。王郁倫攝影

5年前，英業達（2356）用17.53億元（5,481萬美元）買下美國系統組裝廠ZT集團70股， 5年後，英業達賣出拿回7.5倍現金，以及AMD（超微）股票，董事長葉力誠1日首度談ZT事件， 他大讚是筆好投資，並預告兩正面效應，1.未來英業達有機會將從間接供貨變雲端客戶「直供商」，2.百億現金將用於投資，更會加碼配息。

一個投資動作如何帶來本業跟業外雙重效益？2019年英業達董事會通過一項投資案：投資5,481萬美元，以每股78.3萬美元價格買下ZT集團70股股票，占這家美國系統組裝業者10%股權，目的是長期投資，5年後，2024年，這筆投資意外讓英業達不僅有高額逾百億元投資收益（粗估超過114億元），伺服器的供貨身分也大晉級。

AMD今年宣布收購ZT股票，ZT股票淨值已高達221萬美元，比5年前英業達以每股78.3萬美元認購價來說，身價大幅成長，由於AMD收購ZT採現金跟股票並行，英業達將拿到131.61億元現金及88.4萬股AMD股票，扣除當年17.53億元本金，外界預估，英業達此次將有至少114億元處分利益。

英業達入股ZT被視為雙方合作進軍雲端資料中心的起點，據了解，促成此聰明投資的推手是現在的英業達總經理蔡枝安，後來ZT跟英業達合作模式是：英業達研發生產伺服器主機板，ZT設計系統機櫃並完成組裝，交貨美國雲端客戶的資料中心機房，甚至包含裝機建置服務。

透過ZT在美資源，英業達快速打入美系雲端服務供應鏈，ZT占英業達營收目前上看20%，但英業達始終是「間接」供貨商，雙方多年合作不僅讓英業達業務進補，AMD收購ZT，又讓業外收益滿袋，但外界疑慮是：英業達是否將因ZT消滅而斷供雲端客戶？其他晶片商是否將因AMD介入而減少供貨？

葉力誠1日出席由SAP與哈佛商業評論合作舉辦的《鼎革獎》，受頒數位轉型鼎格獎製造業組先鋒獎，會後首度對外談ZT事件，他大讚ZT是筆好投資，ZT是英業達客戶，過去英業達透過ZT間接供貨，但在ZT被AMD收購後，未來英業達將有直接供貨的可能性，希望有助於生意更正向。

對於意外成為AMD股東（88.4萬股），葉力誠說，這結果蠻有趣的。對於外界認為出售ZT不利英業達，葉力誠則認為，過去幾年投資ZT不僅持續有收益，此次有更一筆收益可以放到口袋，未來可以善加運用做更多投資，有助於營運前景，因此他總結入股ZT是筆好投資。

他也透露，該筆售股利益，明年應該會考慮拿一部分出來配息給股東，不過公司表示，目前尚未舉行董事會故還未確定。

葉力誠表示，英業達2017年開始做數位轉型，利用新的資訊技術如雲端、大數據、5G通訊，利用這些新的ICT技術，打造順暢的工廠。並利用AI來做有效的資料搜尋整理及驗證，

英業達董事長葉力誠談ZT事件效應。王郁倫攝影
英業達董事長葉力誠談ZT事件效應。王郁倫攝影

英業達

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