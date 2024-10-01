台灣三星：AI手機兩年後將有突破性成長

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，因規格已達天花板，台灣手機市場未來幾年都難有爆炸性成長；但AI手機未來兩年經過教育期後，會較有突破性的成長，AI手機占台灣市場有25%的滲透率。

陳啓蒙透露，Galaxy AI的繁體中文功能，目標於今年耶誕節前夕上線。

台灣手機市場近年穩定中求發展，陳啓蒙今天受訪時表示，未來幾年台灣手機市場都難有爆炸性成長，要找到銷售的「奇異點」，畢竟手機規格已達天花板，而AI有望成為推動的力量；但他坦言，AI手機銷售必須比過去花更多的時間與消費者溝通，相信未來兩年的教育期過後，會有比較突破性的成長。

陳啓蒙觀察，台灣600美元以上的高階手機市場，整體銷售額約成長4%，三星優於整體，有10%左右的成長。而AI手機目前占台灣高階手機整體市場滲透率約15%，期待透過持續與消費者溝通AI便利性，往25%邁進。

他說，今年1至8月台灣平板市場整體呈現衰退趨勢，三星卻逆勢成長，銷售額較去年同期成長近2成。針對穿戴市場，他表示，台灣耳機市場呈現兩極化，三星的旗艦耳機Buds3 Pro銷售較前代有雙位數成長。

他表示，電信商通路於台灣整體手機銷售占比約55%，而台灣三星約占55%至60%，合作密切。至於三星自有通路銷售占比，線上三星商城約占5%、智慧館等門市約占12%；期望在2027年，於自有通路占比可達25%至30%，其中包括三星智慧館擴點至120家。