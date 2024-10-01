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泓德能源孵化小金雞 星星電力2025年啟動 IPO 計畫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能股王泓德能源（6873）1日舉辦國際能源周展前記者會，總經理周仕昌指出，公司旗下綠電售購子公司星星電力明年目標轉供量上看5億度，同時也將公開發行，未來朝向IPO計畫前進，藉此擴大集團規模。

據悉，星星電力今年前三季已綠電轉供總合約度數超過156億度，包括IC大廠聯發科、封測龍頭日月光投控、電信巨頭台灣大哥大、富邦金控旗下多家子公司均為客戶，轉供據點超過1,800個，憑證張數也超過4.5萬張，成果豐碩。

周仕昌表示，近期工業電價上漲，亦有助於拉近灰電與綠電的價格，未來企業對於綠電的採購意願勢必會持續增加，同時對綠電的需求只會越來越大，對台灣能源轉型是正向發展。

周仕昌進一步指出，公司今年綠電轉供營收採取淨額認列，目前正與會計師進行討論，估計明年起有望採用總額認列，屆時公司每月營收將會大幅成長；而獲利方面，綠電轉供的毛利率在扣除買、賣後差額，行業平均水準約80%，因此未來商機無窮。

展望未來，星星電力總經理關婷怡補充表示，除持續深耕綠電交易市場外，目前公司也正積極與三型發電廠業者合作，目前轉供的簽約量約300MW，目標是500MW，而明年則希望收購的量能可翻倍成長，來到1GW。

至於星星電力IPO規畫部分，周仕昌指出，明年開始將啟動IPO計畫，預估明年底之前將先完成公開發行，2026年則進行興櫃作業，接著2027年完成掛牌上市的目標。

IPO 富邦金控 綠電

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