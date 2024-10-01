中華電信斥資16.46億元 採購愛立信行動寬頻設備

中華電信（2412）今年持續建設5G網路，並於1日公告，累計7月23日至10月1日，中華電信斥資16.46億元採購愛立信行動寬頻設備。

為維持5G網路領先競爭力，中華電信今年持續加緊建設5G網路，7月公告向台灣愛立信採購「行動寬頻業務設備」，採購金額44.03億元，日前中華電信也公告向諾基亞採購「行動寬頻業務設備」，採購金額達51.59億元，共採購達95.62億元，加上1日公告，累計採購金額達112.08億元。

今年中華電信持續加緊建設網路，年初公告取得不動產、廠房及設備等資本支出為340.2億元，較2023年增加30.4億元，主要維持5G競爭優勢、擴建IDC機房、新建海纜、配合ESG優先汰除高耗能設備等。

今年初中華電信宣布與愛立信簽署「2024 5G Advanced合作備忘錄」，雙方將針對5G Advanced相關技術發展持續合作，探索特定場域包含延展實境（XR）與媒體應用、時間關鍵型通訊與工業自動化應用、5G輕量版（RedCap）、AI驅動的網路節能方案與智慧化網路營運等技術，為下世代6G的早期研究與發展奠定基礎，中華電信和愛立信已運用愛立信AI智慧節能解決方案，在不影響使用者體驗的情形下，可節省基地台高達34%的能耗，為運用新技術打造高效節能網路奠定了良好的基礎。