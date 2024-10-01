舊手機回收可抽 iPhone 16 遠傳加碼送千元購物金

舊手機回收還可抽iPhone 16，遠傳（4904）表示，響應環境部資源循環署每年10月份所舉辦的「手機回收月」，推出手機回收加碼活動，10月1日至10月31日，民眾只要攜帶家中不限品牌廢棄手機，至遠傳實體門市進行回收，就有機會抽中資源循環署提供的iPhone 16、華碩筆電等大獎。

此外，遠傳表示，再加碼送1,000元指定節能家電購物金，一級節能家電最低2,990元就能帶回家！將家中閒置的廢手機回收再利用，不僅減少電子廢棄物中有害物質危害環境，還能促進節能減碳，讓資源循環永續。

全台每年手機銷量約500萬支，環境部問卷調查顯示，國人持有的手機有55%仍是閒置空機。廢棄手機長久閒置，內置鋰電池容易衍生膨脹爆炸風險，若隨意棄置或拆解，手機中含有的鉛、汞等有害物質恐造成環境嚴重污染。

遠傳指出，為響應政府政策並鼓勵民眾踴躍回收，特別推出手機回收加碼活動，於手機回收月期間，不限遠傳用戶只要持家中故障、閒置的廢棄手機，至遠傳實體門市完成回收，就可獲得指定節能家電購物金1,000元。購買飛利浦奈米級空氣清淨機、國際牌8公升除濕機等指定一級節能家電，現買現折，威技一級能效6公升除濕機折扣後只要2,990元就能帶回家。

資源循環署也在10月份推出「手機回收月」抽獎活動，只要到遠傳等指定通路回收一台廢棄手機，就能獲得一次抽獎機會，獎品包含華碩Zenbook S 13 OLED筆電（1名）、iPhone 16（2名）、三星S24手機（2名）等多項大獎，另外「手機回收3+1」再加碼，每集滿3次抽獎機會，資源循環署就加贈1次抽獎機會，回收越多中獎機率越高。

遠傳近年積極投入回收手機，促進環境永續，多次獲環境部資源循環署評比為「金級」企業，在全台約640門市據點設置回收箱，免費提供消費者回收廢手機、廢線材及廢電池，更透過遠傳官網自製小影片，讓民眾快速獲得廢手機回收相關訊息。今年更是攜手合作夥伴台灣三星推出「請支援手機！」公益募集活動，每回收一台舊手機，就捐贈100元做為購買新機之基金，並將新機全數捐贈給台灣優質生命協會，幫助弱勢長輩通訊不中斷！活動推出僅一個月，就吸引數千民眾熱烈響應。

除回收廢棄不堪用手機外，遠傳表示，針對還能正常使用之二手手機，也推出「舊機交給我，新機你帶走」活動！不限遠傳用戶，只要攜帶可正常使用舊手機至全台遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，五分鐘內即可估算出舊手機回收金額，10月31日前舊機回收金最高可現折35,000元。換購iPhone16、三星、OPPO、ASUS、Vivo等多款熱門指定機款，還可額外獲得的舊換新加碼補助最高5,000元。