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神達整合伺服器業務 旗下神雲伺服器品牌統一為 MiTAC

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
神雲科技總經理黃承德。圖／神達提供
神雲科技總經理黃承德。圖／神達提供

神達控股（3706）子公司神雲科技1日宣布，將旗下伺服器通路品牌TYAN（泰安）與MiTAC品牌進行整合，自10月1日起統一以MiTAC做為產品品牌名稱，透過一致性的品牌，提供最佳解決方案，強化AI伺服器產品線。

神達1999年跨入伺服器代工領域，為台灣最早進入伺服器市場的公司之一。2007年神達電腦併購泰安電腦，續以TYAN品牌耕耘通路市場，設計高階規格的主機板及準系統，以符合高階伺服器通路市場需求。

神達2014年將旗下雲端運算產品事業體分割後，神雲科技應運而生，成為神達控股之子公司，隸屬於聯華神通集團。

2023年7月起，神雲以MiTAC品牌承接英特爾（Intel）DSG資料中心解決方案事業部業務，推廣伺服器相關應用，拓展通路市場。

神雲科技總經理黃承德表示，雖然MiTAC以及TYAN兩個品牌產品線，在通路市場的應用與定位有所不同，但為強化通路擘畫，發揮品牌管理綜效，並凝聚品牌形象，因此決定整合兩個品牌將，統一以MiTAC作為品牌名稱。

神雲科技力求站穩AI浪頭，在創新的研發能力基礎上，跨出品牌整合工程的第一步，強化AI伺服器產品線。黃承德說，對通路客戶承諾不變，將透過一致性的品牌提供最佳解決方案，彰顯品牌價值，全面升級客戶服務。

AI 伺服器 神達

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