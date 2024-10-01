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三星 Galaxy Tab S10 系列登台上市 採用聯發科旗艦晶片

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

AI科技持續發展，全球消費性電子龍頭三星電子於年初揭曉Galaxy AI，掀起行動AI序幕，並不斷壯大其生態圈。看好AI對於平板的發展潛力，三星宣布首款預載Galaxy AI的旗艦平板Galaxy Tab S10系列正式在台上市，並採用聯發科（2454）處理器，集結豐富的Galaxy AI應用、卓越的螢幕表現與強悍硬體升級，帶給使用者嶄新體驗。

Galaxy Tab S10 Ultra｜Tab S10+預計10月4日起在全台三星智慧館、三星商城及各大通路正式開賣，共推出月石灰、鉑金銀兩色，皆有5G及Wi-Fi版選擇，單機建議售價NT$32,990起；Tab S10 Ultra鍵盤套裝組則為三星智慧館及三星商城獨家販售，建議售價NT$48,990起。為歡慶上市，三星推出多元購機優惠：「早鳥禮」10月3日前參加早鳥登記活動，於Samsung Members應用程式領取序號，於指定期間購買Tab S10 系列商品，依三星智慧館門市及三星商城指定方式，領取並兌換NT$650配件購物金；「上市禮」10月4日起至10月31日止，凡購買Galaxy Tab S10系列單機可享書本式鍵盤皮套7折加價購優惠；10月4日起至12月31日止，享全星守護螢幕意外損失保險一年期。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy Tab S系列以頂尖規格、實用S Pen與支援便利生態圈，廣受市場好評。觀察台灣平板市場狀況，2024年截至8月，儘管整體買氣較去年同期下滑，三星卻以優異的產品競爭力，銷售額一舉逆勢成長近兩成。此次全新Galaxy Tab S10系列旗艦平板，結合Galaxy AI創新與硬體升級，盼為市場注入成長動能，持續創造銷售佳績。

AI 三星電子

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