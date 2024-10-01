鴻海科技日 多人小巴電動車Model U將亮相

鴻海科技日將於8日和9日登場，鴻海今天下午表示，新Model D和Model U2款電動車將首次亮相。今天鴻海也首度釋出多人小巴Model U短影片，此外，鴻海與輝達（NVIDIA）合作的AI伺服器GB200量產版，也將在科技日亮相。

鴻海今天下午舉行科技日展前說明會，鴻海代理發言人黃欽旻說明，鴻海科技日將有生成式AI（GenAI）、3大平台、國際化及夥伴關係4大亮點，將展現完整AI解決方案、3大平台融入AI全面應用、創新科技成果。

在展示主題，黃欽旻指出，此次鴻海科技日包括智慧製造、智慧電動車、智慧城市整合數位健康、超級算力中心、半導體、前瞻技術等6大主題。

智慧製造方面，鴻海將展示各類機器人和AI污水處理系統；智慧電動車將展示新Model D和Model U多人小巴2款電動車，以及二輪智慧駕駛系統、關鍵零組件、軟體定義車輛（SDV）、綠能和充電解決方案等；智慧城市將展示CoDoctor AI、CityGPT、智慧辦公室、智慧家庭方案等。

市場人士分析，Model D電動車接近多功能休旅車（MPV）的整合設計，Model U屬於多人小型巴士電動車的概念設計。

超級算力中心部分，鴻海將展示GB200伺服器量產版、高速交換器、AI伺服器電源等；半導體將展示車用碳化矽（SiC）、AI封裝、設計服務等；前瞻技術包括鴻海研究院成果展示、衛星通訊地端接收站等。

黃欽旻進一步說明，鴻海科技日也規劃主題論壇，涵蓋生成式AI、智慧製造、智慧電動車、智慧城市、數位健康、企業永續、新創孵創計畫、Next Forum等主題。