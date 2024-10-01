三星陳啟蒙：台灣高階手機AI滲透率來到15% 需兩年才有突破性成長

智慧型手機市場今年迎來AI（人工智慧）元年，各大廠牌全部主打AI功能，不過，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙認為，AI雖好，但銷售人員仍須花相當多的努力教育民眾，約需兩年時間，AI手機才會有突破性的成長。

陳啓蒙指出，手機規格已經到達天花板，這1、2年比較有突破性的成長大概是AI，但在推廣AI功能時，也需要花時間與消費者溝通，讓大眾知道AI不僅可以記錄會議，也可以規劃旅程，但銷售人員須花相當多的努力，才能陸續推廣給大眾。

觀察台灣600美元以上高階手機市場，今年整體銷售額約成長4%，三星優於整體有近雙位數成長；陳啓蒙表示，以廣義的AI滲透率來看，台灣高階手機市場AI滲透率已經來到15%，期望透過與消費者的溝通，帶動滲透率往25%邁進。

陳啟蒙指出，電信通路目前還是手機業者的重要合作夥伴，目前電信通路約占整體手機銷售約55%比重，而對於台灣三星來說，電信商通路占比約在55-60%左右。

不過，三星也在積極提升自有通路銷售比重，三星自有通路銷售占比中，線上三星商城約占5%、智慧館等門市約占12%，期待希望在2027年於自有通路占比可達25-30%、其中包括三星智慧館擴點至120家，提供消費者更好的體驗。