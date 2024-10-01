鴻海 GB200 AI 伺服器11月量產 12月出貨

針對外界關心輝達（NVIDIA）GB200人工智慧（AI）伺服器出貨進度。鴻海（2317）發言人巫俊毅1日表示，GB200 AI伺服器將在11月量產，12月出貨，至於大量出貨會在2025年，鴻海除了GPU與CPU之外，在整個GB200伺服器零組件的自製率達80%，可以說是高度垂直整合。

他說，GB200的設計很複雜，架構也很複雜，這個跟以前的伺服器或是伺服器機櫃不可同日而語，這也是等於要結合幾個非常大的廠商，才能做出這樣的成果，而且它的造價是蠻高的。

他說，如果你看這個產品（GB200），它大概有兩大特點。第一個就是，它已經不是單純的組裝，它已經牽涉到很多的零部件。零部件是鴻海蠻擅長的，兩大零組件，一個是交換器，一個就是冷卻系統。鴻海是交換器的主要供應商，至於冷卻系統，尤其是液冷的零組件很大，包括水冷板、分歧管等，這是一整個冷卻系統。

針對第3季展望。他說，「第3季大概還是主要以消費智能產品作為成長主力產品。至於伺服器方面，尤其是GB200的伺服器，主要貢獻度還是會在明年。今年第4季我們並沒有把GB200的貢獻算進去，雖然會開始出貨。」

至於出貨GB200會是NVL 72版本或是36版本。他說，「原則上我們應該是會以NVL 72為目標，當然還是看客戶的需求，我們兩個版本都可以做。出貨的部分，還有一點時間，要看客人的決定。」