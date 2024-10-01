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鴻海：11月量產輝達GB200伺服器 12月出貨

中央社／ 台北1日電
輝達執行長黃仁勳(左)與鴻海董事長劉揚偉(右)。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
輝達執行長黃仁勳(左)與鴻海董事長劉揚偉(右)。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

鴻海發言人巫俊毅今天表示，鴻海與輝達（NVIDIA）合作的人工智慧GB200伺服器，將在11月起開始量產，12月開始出貨，除了GB200伺服器外，鴻海也會生產相關機櫃和液冷系統等。

鴻海科技日將於8、9日登場，今天下午舉行展前說明會，巫俊毅表示，科技日上新Model D和Model U兩款電動車將首次亮相，今年展會規模較2023年增加1倍，預計有超過2000位包括客戶、供應商、合作夥伴以及其他企業代表等貴賓出席，第1天採邀請日，第2天開放一般民眾參觀。

記者提問是否會邀請輝達執行長黃仁勳參加出席，巫俊毅說，「合作夥伴一定都會邀請」，至於哪些來賓會到場，「請大家蒞臨現場參觀」，也可上線參觀。

媒體提問近日股價是否委屈，巫俊毅引述鴻海董事長劉揚偉談話重申，本業做好，資本市場會給鴻海合理的評價，鴻海集團在全球有重要地位，特別是在AI伺服器領域有關鍵位置。

媒體提問在AI伺服器進展，巫俊毅透露，此次科技日將展示與輝達合作的GB200伺服器量產版，鴻海將在11月起大量生產GB200伺服器、機櫃和相關液冷系統等，鴻海預計12月起開始出貨。

記者提問對於iPhone 16系列和電動車市場雜音看法，巫俊毅重申不評論單一客戶產品，他說，消費智能產品下半年表現可較2023年成長，不看淡消費智能產品表現。

至於電動車，巫俊毅表示，近期電動車價格競爭激烈，市況彷彿有點回到1990年代個人電腦（PC）業者面臨的狀況，部分電動車業者投資腳步放緩，反而給鴻海集團更多發展契機，鴻海持續與傳統車廠品牌洽談，近期若確定可對外公布。

伺服器 電動車 鴻海

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