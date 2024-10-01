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鴻海科技日 Model D、U兩款車正式現身

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海科技日10月8日舉行，鴻海內湖大樓1樓近期展示出MODEL B。記者馬瑞璿／攝影
鴻海科技日10月8日舉行，鴻海內湖大樓1樓近期展示出MODEL B。記者馬瑞璿／攝影

鴻海科技日10月8日正式登場，Model D、Model U兩款新車型也將正式現身。不同於往年，今年的鴻海科技日從過往的10月18日提前到10月8日舉行，並且一連舉行兩天，現場除了會有2000人參與之外，也邀請諾貝爾物理學家在分論壇中，分享量子電腦技術。

鴻海在科技日之前，陸續釋出Model D、Model U預告影片。其中，Model D主要是與設計法拉利、瑪莎拉蒂、賓士AMG車款的Pininfarina合作，Model D也被譽為是下一世代平台導入的關鍵之作，而Model U看起來則是一台中小型巴士。

鴻海發言人巫俊毅指出，今年科技日將會推出兩款最新電動車，預告片也已釋出給大眾，10月8日科技日採邀請制，10月9日則開放給一般大眾參觀，現場也開放試乘，歡迎民眾都能搭乘鴻海所做的電動車。

巫俊毅表示，今年科技日規模比去年增加一倍，現場總共有2000位嘉賓，整個活動時間從一天變成兩天，從一天邀請制，到第二天開放全民參觀；另外一個特點，則是除了主要展場之外，也有四場分論壇，涵蓋AI（人工智慧）、自動化、次世代研發方向，以及人才、ESG、新創等領域，今年科技日內容較去年更加豐富，除了上午場發表新品之外，下午場也會邀請諾貝爾物理學得主等技術專家一起參與論壇。

外傳輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳將出席今年的鴻海科技日，巫俊毅指出，鴻海今年有邀請合作夥伴，包含客戶、供應商等相關單位都會邀請，至於說哪些來賓會來，請大家蒞臨現場參觀，沒有機會到現場的，也會有YouTube直播。

諾貝爾 電動車 鴻海

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