友達人資管理轉型奏捷 奪「數位轉型鼎革獎」機構之首

友達（2409）推動數位轉型有成，更致力將AI導入人資管理，1日榮獲《哈佛商業評論》全球繁體中文版第四屆「數位轉型鼎革獎」大型機構首獎，同時以永續發展融入企業核心，重塑ESG人資新思維，獲得ESG特別獎雙重榮耀，表彰友達在人資管理數位轉型上創新、整合與執行的卓越績效。

友達光電人力資源中心協理郭俊男表示：「全球數位化浪潮顛覆既往的工作環境與人力市場。友達加速雙軸轉型策略，以集團化、全球化進擊人才版圖布局；並因應AI時代崛起，採用人資科技（Human Resources Technology, HR Tech）讓人資管理更加智慧化、數據化和永續化，且強化組織效率，多方應用在人才的「選、訓、用、留」及「員工體驗」等方面，讓員工開創更高價值的工作，並接軌ESG永續目標，提升企業競爭力。」

構建IOT智慧辦公整合方案 智能維運有效節電

混合協作辦公型態興起，為讓辦公室的運用更加彈性，友達藉由物聯網技術將辦公室的裝置以互聯網連結，打造IOT智慧辦公整合方案。透過遠端操控及智慧環控，於友達高雄辦公室進行智能監控即時影像，增進空間利用率與資源運用效率，實現數據化管理亦帶動能源效益，降低日常維運成本，創造節電效益16,377 kWh/年、減碳8噸成果，打造新創商辦模式的智慧共享空間，創造高附加價值。

部署戰情智控中心 員工生活圈數據分析落實安管

承襲友達在智慧製造優勢經驗，友達導入AI辨識、架設IOT設備，部署「戰情智控管理中心」，將員工一日生活圈進行數據資訊整合、傳輸與分析。包括員工餐廳人流偵測、冷藏設備溫控，達到環安、供膳管理；員工宿舍設備系統串聯異常通報，以提升管理效率與住宿滿意度；辦公場域則運用AI即時影像進行廠區安全巡檢、升級全自動會議環控設備及車輛管理資訊等，將科技助攻日常營運，以「降本增效」，強化後方支援部隊及營運體質。

A-Eyes慧眼精準招募 AI全流程面試科學選才

面對大缺工時代，友達藉由過往大量招募數據訓練AI選才模型，開創「A-Eyes慧眼計畫」，進行AI智能化人才推薦，以快速而精準地匹配人才與職位要求，提高選才成功率和適配性，減少瀏覽大量履歷、求職者資料的步驟及時間，有效降低整體招募成本。同時，友達採用AI技術，開發全流程自動錄用面試，開啟全新招募面試體驗，並持續收集相關招募數據，加以完善A-Eyes慧眼計畫，進而達到真正的科學化選才。