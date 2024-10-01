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安謀巡迴科技論壇10/29台北起跑 聚焦AI運算方案

中央社／ 新竹1日電

安謀（Arm）今年度巡迴科技論壇將於10月29日自台北起跑，Arm表示，今年科技論壇以「讓我們一起重塑未來」為主題，聚焦探討Arm先進運算解決方案，如何在AI時代推動技術創新與產業升級。

Arm今天發布新聞稿指出，台北首場科技論壇將安排Arm高階主管與各事業部產品人員分享最新技術，並匯聚科技產業意見領袖與生態系合作夥伴，透過一系列主題演講、技術展示、實作工作坊及深度座談等，分享如何推動建構運算未來的人工智慧革命。

Arm表示，資深副總裁暨終端產品事業部總經理柏基（Chris Bergey）將演講「建構人工智慧運算平台的未來」，分享隨著人工智慧無所不在，能源需求和運算複雜度都將升高，Arm平台如何緊密結合功耗效率、最佳化軟體及整合解決方案，與合作夥伴應對挑戰、掌握全新商機。

此外，Arm邀請前Google台灣董事總經理簡立峰演講「掌握AI新契機：硬軟整合」，暢談台灣如何憑藉半導體優勢與資通訊製造實力，在生成式AI革命中引領各領域創新，並討論整合硬體與軟體的挑戰和機會，打造更蓬勃的AI生態系。

Arm指出，台北場次還規劃合作夥伴的最新技術與應用方案展示攤位，各產業夥伴將分別帶來趨勢洞察、解決方案及實務應用等新討論。

Arm表示，台北場後，科技論壇將巡迴韓國首爾、日本東京、中國上海及深圳，與當地業者共同探索科技產業與應用的最新發展，並針對前端科技議題進行交流。

AI Arm 人工智慧

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