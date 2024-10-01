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OpenAI 與微軟都投資核能 童子賢：全世界掀「返核」趨勢台灣不妨參考

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
和碩董事長童子賢。林薏茹／攝影
和碩董事長童子賢。林薏茹／攝影

和碩（4938）董事長童子賢1日談及電價調漲議題，他指出，相較南韓、日本及德國等國，台灣電價還是較低，出口廠商遲早要適應電價合理的漲價。他並以OpenAI、微軟投資核能為例，世界各國正在興起一股「重返核能」趨勢，台灣不妨也參酌評估。

童子賢說，台電多年來都處於虧損狀態，但台電的虧損有值得批評與鼓勵的兩個面向，值得鼓勵的地方是，台電多年來壓低電價，照顧民生消費。

童子賢指出，電力是百工百業的基礎，台電將電價壓低，起到「物價消波塊」的作用，可避免小老百姓面對生活各種需求時，受劇烈波動的物價影響，這是台電曾經默默替社會、替政府擔負起物價消波塊的責任，因肩負這樣的責任所造成的虧損值得尊敬。

從另一個面向來看，童子賢指出，台電虧損若是因能源結構選擇因素，導致電力成本較高，但售電時不敢拉高電價，勢必造成虧損，就需要調整，台灣的電價相比南韓、日本及德國等國還是較低，出口廠商遲早要適應電價合理的漲價。

童子賢表示，台電平均電價不到4元，新加坡電價是6.4元，原因在新加坡92.6%都是天然氣發電，要鼓勵與尊敬台電在壓低物價上的努力，但同時也要鼓勵台電改善發電的能源結構，以達成經濟實惠、有品質，又穩定有效率的電力供應。

童子賢並指出，新加坡大多數發電來自天然氣、成本太高，因此新加坡政府7月31日與美國簽署民間核能技術轉移協議，研究核能選項。

童子賢也以OpenAI創辦人奧特曼投資核能、微軟與美國聯合能源公司簽署三哩島核電廠20年購電協議為例，「都是給我們一個啟發」，核電經過幾十年的努力、技術也有所進步，世界各國正在興起一股「重返核能」趨勢，台灣不妨也參考世界趨勢。

台電 童子賢 電價

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