緯穎「總部、研發中心」落腳台北！洪麗寗：打造 AI 廊道

緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）於今年7月斥資新台幣12.28億元，取得臺北市內湖區潭美段，存續時間60年的地上權標案，而緯穎董事長暨策略長洪麗寗1日則現身「臺北投資高峰論壇」，並以「擁抱AI時代：與台北一起創新與成長」為題，分享自己對台北市內湖科技園區在即將到來的AI時代中，獨家具備的發展潛力，並透露將在內湖興建全新的「總部大樓」 。

緯穎長期致力於雲端資料中心IT基礎設備的發展，秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。這次決定將自家總部大樓落腳內湖，不僅是為滿足公司業務成長帶來的辦公與研發空間需求，也是期望為同仁提供更優質的辦公環境，也能藉由內科產業聚落，吸引更多優秀的人才加入。

洪麗寗透露，緯穎在內湖區打造的全新總部大樓，除了將實際向遠在全球各地的客戶，直接的提供「世界級AI技術」，也期盼能將內湖地區，實際打造成一個富含「專業AI科技實力」的科技廊道，並攜手台北市產發局以及上下游創新產業鏈，共同打造「智能創新」的臺北。她強調，許多頂尖的 IC 設計公司、OEM在台灣設有研發辦公室，並有許多都選在台北，這也表示台灣在全球科技格局中的關鍵位置。