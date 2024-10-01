英業達押寶AI、IP布局 董座葉力誠盼兩利多續旺到2025

代工大廠英業達（2356）近年看準終端算力需求持續攀升的趨勢，推出嵌入式神經網路處理器IP進軍IC設計上游，正式由硬體製造跨入晶片設計。面對媒體關心IP方面最新進度，董事長葉力誠坦言，團隊仍持續的在精進、提升現有技術，而我們現在除了推動IP產線的發展外，也希望可以找到更多其他的廠商、締結更多的合作，進一步開發出更多、更先進的IP成果。他直言，自己相當看好該領域的發展前景。

據悉，英業達強攻AI矽智財（IP）與自研AI晶片技術，其中，在IP方面已佈局兩大措施，包括VectorMesh NPU IP 商業模式確定為一站式導入服務，包含提供AI模型訓練、模型編譯、架設訓練平台作業系統，以及RTL code客製化設計及整合至SoC tape out等設計服務，提供給客戶的toolchain 皆為 in-house開發；以及VectorMesh NPU IP朝商品化方向發展：依照終端算力大小訂為三大系列：「MinimaTM」、「ParvaTM」、「MagnaTM」。

事實上，英業達目前已成功和數家台灣前10大IC設計大廠合作開案，面對外界關心「AI及IC」兩大領域的現況，葉力誠坦言，這兩個產品今年都表現得不錯，下半年應該也都可以維持不錯的表現。他透露，廠商給英業達的訂單需求，從原先年初看起來比較保守的感覺，持續升溫、不斷的升溫改善，展望下半年市場表現，整體而言看起來都算還不錯，自己也希望這個態勢可以一路維持到2025年。