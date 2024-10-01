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英業達出清ZT持股、入股AMD！董座葉力誠今上火線釋疑

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠超微（AMD）砸重金收購美國伺服器製造商ZT Systems，就連代工大廠英業達（2356）手中持有的10%股權也將全數收購，而英業達日前公告將同意這筆高達131.61億元的股權交易案，且待整筆交易完畢後，團隊也將取得超微（AMD）大約88.4萬股，一舉成為超微的股東。而英業達董事長葉力誠1日受訪時坦言，「此次交易的收益將能再做更多的投資，我想對未來前景應該都會有更大的幫助。」

事實上，英業達最初是在2019年時，透過投資ZT Systems切入美國雲端服務商（CSP）亞馬遜AWS、微軟及Meta的供應鏈，這幾年來雙方也持續攜手代工輝達（NVIDIA）的GPU伺服器；且由英業達負責伺服器主機板（L6）組裝業務，再交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11）。而外界擔心這次超微收購ZT是否讓集團投資收益縮減。

葉力誠指出，這是個很有趣的事情，其實對英業達來講，就只是原先對ZT的投資結束，但其實在這次收購中，英業達實質獲得的獲利，比過去幾年zt帶給我們的利益，還要多了很多，並且隨著雙方完成交易，團隊也可以把過去投入的資金取回、將這筆收益實際入袋，甚至在未來要進行投資時，也都可以拿來運用，這對集團發展來說，也更有幫助。

對此，現場也有媒體向他詢問，是否會將這筆交易的部分獲利，移到明年的配息上來使用？葉力誠雖大方證實「應該會！」不過也額外補充說明，這件事情自己沒有辦法完全確定，但一定會對本業有所挹注，自己也一定會讓股東拿到很好的回報。

英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

英業達 超微

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