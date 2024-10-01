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已破千億！半導體擴廠動能更勝當年 這縣市地位更穩了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

第一太平戴維斯統計指出，景氣表現升溫以及科技業需求旺盛帶動，國內商用不動產買氣明顯增溫，第三季大型商用不動產交易達567億元，季增1.2倍，累計前三季交易達1249億元，年增率達33%，為升息以來的新高。

科技業為本季商用不動產買氣的最大推手，投入總額399億元，占比達7成，本季前5大交易之中，前三筆全由半導體囊括，包括台積電、台灣美光以及日月光半導體等大廠，皆購置廠房擴大在南台灣的產線規模。

其中台積電以171億元購入群創南科廠房，為今年商用不動產最大筆交易。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，2020年台商大舉回台設廠之時，台積電曾斥資100億元在台南購置瀚宇彩晶等多家企業的廠房，今年這波半導體擴廠動能更勝當年，穩固台南作為南台灣科技聚落的地位。

觀察今年前三季商用不動產交易金額累計達到1249億元，也以科技業以566億元位居最大買方，第二名與第三名分別為建設業與專業投資機構，投資金額為263億元與99億元。

由於都市更新與危老重建不受限貸令與土建融成數限制，也使得建商積極布局主要都會區的整棟老舊商旅、辦公大樓以及舊廠房。不動產類型以廠房交易最熱絡，金額約589億元，其次為辦公室與廠辦，分別為278億元與257億元。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，雖然央行採取緊縮市場資金與加強信用管制等措施，但企業自用需求為今年商用不動產主力買方，貢獻超過6成5的交易，因此對於市場衝擊則有限，整體買氣與國內外景氣連動性較強。

隨著台積電積極擴廠以及建廠計畫逐步推進，上下游產業鏈的帶動效果將陸續發酵，科技業買氣穩定成長，科學園區內以及周邊現有廠房將持續受惠，第四季陸續有不少傳產製造業啟動廠房活化計畫，供需雙升將持續推升工業不動產交易動能。

投資買氣方面，央行貨幣緊縮政策導致投資人保守觀望，然而在利率仍維持相對低點的情況下，賣方沒有出售急迫性，短期內買賣雙方的期待需要更多時間磨合。

2024年第3季前五大商用不動產交易。資料來源／第一太平戴維斯
2024年第3季前五大商用不動產交易。資料來源／第一太平戴維斯

台積電 買氣

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