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搭上 Meta「Orion」的AR熱潮 宏達電3天急漲17%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

臉書母公司Meta首款擴增實境（AR）智慧眼鏡原型機「Orion」亮相，連輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都說讚，法人看好，「Orion」將掀起新一波AR熱潮，有助AR相關概念股的表現；宏達電（2498）1日開高走高，重返50元關卡之上，一度衝達51.8元，逼近漲停52元，統計至盤中高點價位，短短3個交易日股價急漲17%。

Meta在9月25日發表旗下首款擴增實境（AR）智慧眼鏡原型機「Orion」，主打「解放你的雙手」，靠說的和感應就能執行許多指令，堪稱「地表最強AR裝置」；「Orion」成本高達1萬美元（逾新台幣32萬元），全球僅1,000副，目前先由Meta內部作為開發深度產品等使用，暫不對外銷售，預估最快2027年才會問世。

Meta 首款 AR 眼鏡「Orion」 亮相，輝達執行長黃仁勳親自體驗「Orion」後更是大力按讚，超酷炫功能加上黃仁勳的背書，立刻引爆話題；法人看好，「Orion」將可望掀起新一波AR熱潮，助攻玉晶光、驊訊（6237）、華邦電（2344）、宏達電等AR相關概念股。

宏達電8月合併營業收入為2.04億元，月減12.45%，年減20.5%；累計今年前8月合併營業收入為17.98億元，年減31.31%；新一代XR頭戴裝置「VIVE Focus Vision」也在日前亮相，新品專為高階遊戲玩家與企業用戶打造，軟硬體規格全面升級，預估第4季開始出貨，搶攻年底耶誕旺季商機；法人認為，新品上市後，若能獲得市場青睞，將有助宏達電的營運回溫。

搭上Meta 首款 AR 眼鏡「Orion」的AR熱潮熱潮，宏達電連日來股價急漲，1日以48.85元開高後走高，一度拉升至51.8元，逼近漲停52元，上漲4.45元，漲幅9.39%，盤中漲幅逾7%。

AR 宏達電

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