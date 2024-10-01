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盟立、科達利與偉創電氣合資公司 攻機器人關節模組

中央社／ 新竹1日電

盟立宣布與深圳市科達利實業及蘇州偉創電氣科技合資設立深圳偉達立創新科技，搶攻機器人關節模組市場。

盟立透過新聞稿指出，人形機器人是下一個驅動世界經濟的引擎，目前正值產業技術發展的關鍵時期，透過與科達利實業及偉創電氣科技合資成立新公司，將可發揮各自在關鍵元件研發與製造方面的核心技術優勢，主打機器人關節模組產品市場。

盟立表示，科達利核心業務為新能源汽車動力電池精密結構件，在全球布局16個製造基地，遍及德國、瑞典和匈牙利等。偉創電氣則專注於電氣傳動和工業控制領域，從事工業自動化產品研發、生產、銷售。

盟立指出，三方的核心技術包含諧波減速機、靈巧手、伺服一體輪、軸關節模組、機器人關節、控制器、驅動器等。

機器人 盟立

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