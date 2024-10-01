三集瑞2日起競拍底價108元 擬23日掛牌上市

電感元件廠三集瑞-KY今天上午表示，配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股6000張，其中4079張採競價拍賣方式承銷，投標期間2日至4日，競拍底價新台幣108元，預計23日掛牌上市。

展望今年營運，三集瑞-KY指出，受惠2023年下半年個人電腦PC產業旺季趨勢，加上人工智慧AI市場需求發酵，營運逐步提升。

三集瑞-KY預期，第3季AI業績占比可升至20%，2025年AI占比目標超過25%。

在新產品布局，三集瑞-KY指出，TLVR模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，未來應用面包括AI伺服器、AI PC、AI顯示卡、車用電子等。

在產能布局，三集瑞-KY表示，中國蘇州廠及越南廠新產線，規劃分別在今年底及2025年底陸續上線量產。

從應用來看，根據資料，三集瑞-KY超過7成營收比重屬於PC產業，包含主機板、顯示卡、筆記型電腦及伺服器等。從市場來看，今年第1季在中國大陸交貨占三集瑞整體營收比重約46%，台灣交貨占比約39%。