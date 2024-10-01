鴻呈以承銷價100.73元正式掛牌上櫃 營運後勢看旺

鴻呈（6913）1日以承銷價100.73元正式掛牌上櫃。受惠於工業物聯網、雲端伺服器、醫療設備、車載與車聯網、再生能源、5G通訊、光學鏡頭等產業持續蓬勃發展，推升鴻呈連接線組以及代理的工程塑膠機能材料出貨暢旺，該公司1~8月累計營收已達新台幣13.17億元，年增8.21%，營運後勢持續看旺。

鴻呈董事長簡忠正指出，隨著終端應用日益多元化，客戶對供應商的需求也逐漸從單一採購模式轉向跨領域的一站式解決方案服務。以往，客戶通常會分開採購連接器與線材，導致市場上供應商眾多且規模不一。然而，鴻呈憑藉專業的線材技術、穩定產能的抽線廠，以及自2015年設立的越南廠，取得關鍵材料成本優勢，建立起靈活的供應鏈策略布局。

此外，公司自2016年領先業界導入製造執行系統（MES_iProcess/RPS），並於2020年啟用智能化工廠iFactory，大幅提升製程效率與產品良率，有效降低人力成本與錯誤率，並提供客戶更佳的產品與服務。

因應地緣政治以及全球企業供應鏈分散風險的趨勢，鴻呈短期將擴增越南北寧廠之產能空間，預計2025年第二季底即可開始投產，以滿足歐美客戶對越南製造之需求，此外，鴻呈計劃在今年底前完成越南新廠的購地及建築許可申請，預計2026年底投入量產，進一步擴大營運規模。展望未來，鴻呈將繼續加強在工業應用、雲端伺服器、醫療設備、⾞載與⾞聯網、能源系統和5G網路通信等六大領域的布局，以深化市場拓展。

法人表示，受惠市場需求強勁，鴻呈在工業物聯網相關產品銷售上，下半年有望恢復出貨水準。此外，隨著全球電動車市場預計在2030年達到8,000億美元，車載與車聯網系統需求將顯著增長，鴻呈不僅通過IATF 16949認證，亦具備提供高速高頻、低延遲及高可靠性線材的能力，可有效帶動產品出貨。

同時，公司在人工智慧、雲端運算及大數據等技術領域的快速發展下，已成為台灣伺服器代工廠的重要合作夥伴，提供高速線材及特殊連接器解決方案，目前已掌握多個關鍵專案，訂單增勢明顯。

整體而言，在雲端伺服器、工業物聯網、車聯網等產業蓬勃發展助攻下，鴻呈在「高階AI雲端伺服器」與「車用市場」業務上將雙箭齊發，成長動能強勁，後勢值得期待。