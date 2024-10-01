英業達、緯創數位轉型有成！雙雙獲「鼎革獎」首獎殊榮

《哈佛商業評論》（HBR）全球繁體中文版自2021年與全球企業應用和商業 AI 的市場領導者 SAP，攜手推出國內最具規模的數位轉型評選盛會「鼎革獎」，今年邁入第四屆。本屆共有230件報名，最終選出55件（含ESG特別獎）獲第四屆數位轉型鼎革獎殊榮，獲獎比率約24％。其中，近年積極推動數位轉型升級的代工大廠英業達（2356）、緯創（3231），也各自摘下「製造業先鋒獎」、「智慧管理轉型獎」的首獎殊榮，吸引市場目光的關注。

主辦單位透露，本屆的「製造業先鋒獎」主要是由英業達摘下首獎、而楷模獎則是由亞東預拌獲得。其中，英業達近年藉由資料驅動，成功加速自身在決策和管理上的效率，團隊也透過企業營運／產品研發／供應鏈管理／生產管理／財務管理等，結合作業單位，推行資料治理，完善數據管理，提高效能與競爭力。轉型後企業營運成本降低42.6％，交貨週期縮短62.2％，也因此成功摘下製造業先鋒獎的首獎殊榮。

至於此次奪得「智慧管理轉型大型機構組首獎」的緯創資通，截至今年已連續三屆獲獎，而本屆再度以「AI 360智慧營運管理專案」獲得評審肯定。專案的核心理念是建構一個標準化的AI策略框架，並在組織、流程、技術和人才等方面推動AI應用，並打造出AI Lab（創新實驗）到AI Factory（擴散輸出）的管理流程，並強化AI治理，確保技術在實施過程中的公平性、安全性，可見這次獲獎並非偶然，拿下智慧管理首獎也絕對是實至名歸。