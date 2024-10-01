鴻海員工分紅 今年總共發放逾82億…最高領百萬

鴻海（2317）年度員工分紅昨（30）日發放至員工帳戶，共發出82.66億元，連三年增長，績效好的員工可望領七位數（百萬元）。伴隨鴻海在AI領域持續發力，明年員工分紅仍值得期待，挑戰連四年成長。

另外，今年適逢鴻海成立50周年，這次發出員工分紅之餘，也發放限量版的「鴻海50周年員工專屬紀念悠遊卡」，只要是鴻海法人員工的悠遊卡內，最高可獲得6,000元儲值金。

鴻海昨天表示，該公司每年秋季發放的年度分紅獎金，已於昨天匯入員工帳戶。據悉，鴻海的員工分紅並非以員工數平均分發，而是須依照旗下各單位、以及個人的績效表現進行分配。今年績效好的單位、員工，個人分紅應該可維持去年的百萬水準，部分員工分紅成長幅度可能超過一到兩成。

鴻海甫於9月在永續公民獎中排名大躍進，尤其是培育和照顧員工的「企業承諾」更奪得第一。今年再次提高整體員工分紅，也呼應了員工照護獲獎的肯定。

分析師認為，這也是鴻海落實企業社會責任與照顧員工福利的實際舉動。近年來積極推動ESG，增加員工幸福感與工作滿意度是重要的指標。

全球經濟持續面臨不確性及產業競爭延續，鴻海一方面鞏固現有資通訊（ICT）的競爭優勢，也積極進行「3+3」轉型升級。今年外界明顯看到鴻海在AI及電動車等新業務開花結果，未來將陸續貢獻於財務績效上。

鴻海強調，員工分紅維持9月下旬發放，顯示該公司對未來的信心，也期望員工能繼續努力，創造更好的績效、更長期的價值。

鴻海截至去年每股純益已連續三年成長，並創下1991年上市以來新高。另外，今年至目前為止，該公司市值增加八成，大幅提升股東權益。因此，推測鴻海也透過提高今年整體分紅比率，反映公司對員工貢獻的重視、激勵員工，並希望達到留才的目標。

至於「鴻海50周年專屬悠遊卡」設計，鴻海表示，是經員工票選的金龍黑卡款，包括鴻海法人，以及富智康 （FIH）、工業富聯（FII）、鴻騰精密（FIT）等子公司都能拿到，每張悠遊卡儲值金額依照法人不同，會有所差異，最高會有6,000元。這是鴻海繼2019年發出成立45周年悠遊卡後，再次送給員工限量紀念禮品。