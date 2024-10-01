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張忠謀自傳 11月29日出版

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
全球科技界期待已久的台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊即將在11月底問世。 聯合報系資料照
全球科技界期待已久的台積電創辦人張忠謀親手撰寫的自傳下冊即將在11月底問世。 聯合報系資料照

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳上、下冊已完成，全集預計將於11月29日出版，共計近30萬字，也是這位台灣半導體教父的唯一傳記。

這本自傳是由張忠謀親筆撰寫，交由天下文化出版，全集將近30萬字，其中上冊近10萬字，涵蓋年代為1931年至1964年；下冊近20萬字，涵蓋年代為1964年至2018年。

張忠謀於1931年出生於中國大陸浙江寧波，擁有麻省理工學院機械系學士與碩士學位，以及史丹佛電機博士學位，曾任德儀集團副總裁，後來到台灣擔任工研院院長，後續也於1987年創辦台積電。

張忠謀自傳上冊的初版日期是1998年，當時他66歲，上冊裡記錄涵蓋他33歲之前的人生。他於自傳上冊中提到，他在18歲之前逃過三次難，住過六個城市，換過十座學校，後來18歲進入美國哈佛大學，19歲就讀麻省理工學院，歷經兩次博士資格考試落第，24歲進入半導體業。後續他於27歲進入德儀，30歲時才到史丹佛攻讀博士，學成之後又回到德儀。

在掌舵台積電的職涯中，張忠謀曾於2005年請辭執行長職位，不過2009年又回任，2013年再度辭去執行長，但繼續擔任董事長，直到2018年正式退休，由劉德音接棒擔任董事長，同時由魏哲家出任總裁。

台積電 張忠謀 德儀

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