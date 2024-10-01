張忠謀自傳 11月29日出版

台積電（2330）創辦人張忠謀自傳上、下冊已完成，全集預計將於11月29日出版，共計近30萬字，也是這位台灣半導體教父的唯一傳記。

這本自傳是由張忠謀親筆撰寫，交由天下文化出版，全集將近30萬字，其中上冊近10萬字，涵蓋年代為1931年至1964年；下冊近20萬字，涵蓋年代為1964年至2018年。

張忠謀於1931年出生於中國大陸浙江寧波，擁有麻省理工學院機械系學士與碩士學位，以及史丹佛電機博士學位，曾任德儀集團副總裁，後來到台灣擔任工研院院長，後續也於1987年創辦台積電。

張忠謀自傳上冊的初版日期是1998年，當時他66歲，上冊裡記錄涵蓋他33歲之前的人生。他於自傳上冊中提到，他在18歲之前逃過三次難，住過六個城市，換過十座學校，後來18歲進入美國哈佛大學，19歲就讀麻省理工學院，歷經兩次博士資格考試落第，24歲進入半導體業。後續他於27歲進入德儀，30歲時才到史丹佛攻讀博士，學成之後又回到德儀。

在掌舵台積電的職涯中，張忠謀曾於2005年請辭執行長職位，不過2009年又回任，2013年再度辭去執行長，但繼續擔任董事長，直到2018年正式退休，由劉德音接棒擔任董事長，同時由魏哲家出任總裁。