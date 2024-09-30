快訊

清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

山陀兒將南高屏登陸 吳德榮：眼牆伴隨破壞性風雨 強度勝賽洛瑪

山陀兒升格強颱 最新路徑曝 台東大豪雨、8縣市豪大雨

群聯、叡揚助攻本土語言模型

經濟日報／ 記者李孟珊林薏茹／台北報導

為確保AI主權，台灣正積極開發本土大型語言模型，以Meta的Llama 2、Llama 3模型為基礎，發展出本土大型語言模型TAIDE，為首個台版繁體中文、納入台灣文化的AI引擎，群聯、叡揚等台廠也力挺助攻。

國科會去年4月啟動TAIDE計畫時，群聯（8299）執行長潘健成即毛遂自薦，願為政府單位針對台版AI語言模型進行訓練，盼藉台灣成功經驗，助廠商走向國際。目前TAIDE已有許多應用陸續問世，群聯、叡揚也相繼導入自家產品平台。

群聯是透過自行研發的「aiDAPTIV+」平台，與TAIDE模型驗證整合，要在生成式AI領域化被動為主動。

群聯指出，導入的企業能在伺服器內，透過群聯自己開發的軟體，將固態硬碟（SSD）當作記憶體使用，解決AI運算中記憶體容量的問題。

叡揚則在不同產品間整合TAIDE模型，讓使用者能以直白語句查詢知識庫，並能輔助公部門行政，如提供公文系統自動例稿生成，提高公文撰寫效率。

國科會於2023年4月啟動TAIDE，全名為「可信任生成式AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE）計畫，當時以Meta的Llama 2為基礎，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料，開發預訓練模型。

AI 群聯 記憶體

延伸閱讀

路透：字節跳動擬用華為晶片 研發新AI大型語言模型

輝達地位不保？中國巨頭「字節跳動」傳用華為晶片開發新AI模型

國科會：續與捷克溝通 盼IC設計布拉格基地今年營運

加州州長動用否決權 爭議性AI安全法案喊卡

相關新聞

鴻海員工分紅 今年總共發放逾82億…最高領百萬

鴻海年度員工分紅昨（30）日發放至員工帳戶，共發出82.66億元，連三年增長，績效好的員工可望領七位數（百萬元）。伴隨鴻...

中華電信董總交接 新董座簡志誠：要讓大象靈活轉身

中華電信昨天舉行董事長、總經理交接，新任董事長簡志誠表示，以「中華ＡＩ啟動未來」為新願景，要「穩穩」向前，營收、獲利穩定...

元晶董座樂觀技術突破 太陽能電池邁入量子時代

國內太陽能電池模組龍頭廠元晶董事長廖國榮昨（30）日指出，太陽能電池正處於技術突破新節點，未來產業將進入具有疊加特性的量...

張忠謀自傳 11月29日出版

台積電創辦人張忠謀自傳上、下冊已完成，全集預計將於11月29日出版，共計近30萬字，也是這位台灣半導體教父的唯一傳記。

中華電新董座簡志誠喊「穩穩」向前 強調 AI 啟動未來

中華電信新任董事長簡志誠昨（30）日表示，將以「AI啟動未來，帶領大象靈活轉身」為新願景，並以「兩個穩」為前提，要「穩穩...

中華電新董座 39年電信人具有開創性

中華電信董事長簡志誠攻讀博士學位時就主修AI與系統，20多年前完成中華電信首套客服系統，後創立台灣客服協會，近年更積極串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。