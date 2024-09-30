群聯、叡揚助攻本土語言模型
為確保AI主權，台灣正積極開發本土大型語言模型，以Meta的Llama 2、Llama 3模型為基礎，發展出本土大型語言模型TAIDE，為首個台版繁體中文、納入台灣文化的AI引擎，群聯、叡揚等台廠也力挺助攻。
國科會去年4月啟動TAIDE計畫時，群聯（8299）執行長潘健成即毛遂自薦，願為政府單位針對台版AI語言模型進行訓練，盼藉台灣成功經驗，助廠商走向國際。目前TAIDE已有許多應用陸續問世，群聯、叡揚也相繼導入自家產品平台。
群聯是透過自行研發的「aiDAPTIV+」平台，與TAIDE模型驗證整合，要在生成式AI領域化被動為主動。
群聯指出，導入的企業能在伺服器內，透過群聯自己開發的軟體，將固態硬碟（SSD）當作記憶體使用，解決AI運算中記憶體容量的問題。
叡揚則在不同產品間整合TAIDE模型，讓使用者能以直白語句查詢知識庫，並能輔助公部門行政，如提供公文系統自動例稿生成，提高公文撰寫效率。
國科會於2023年4月啟動TAIDE，全名為「可信任生成式AI對話引擎」（Trustworthy AI Dialogue Engine, TAIDE）計畫，當時以Meta的Llama 2為基礎，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料，開發預訓練模型。
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