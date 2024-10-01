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中華電新董座 39年電信人具有開創性

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）董事長簡志誠攻讀博士學位時就主修AI與系統，20多年前完成中華電信首套客服系統，後創立台灣客服協會，近年更積極串起國際衛星夥伴，打造中華電信「地、海、星、空」綿密網路，強化台灣網路韌性，串聯台灣與國際太空產業。

簡志誠是電信老兵，再過幾天，就在中華電信任職滿39年，「我近身服務過七位董事長，走過全台及海外所有據點，不僅對中華電信情感不可言喻，更對中華電信使命有深刻體認。」簡志誠說。

業界人士分析，簡志誠資訊技術出身，不僅跨領域，也很有開創性。簡志誠擁有台灣工業技術學院（國立臺灣科技大學）工程技術博士 ，主修AI人工智慧、專家系統，歷任交通部電信研究所，中華電信總公司客戶服務處創處副總、數據通信分公司業務副總、國際電信分公司總經理、業務/工務副總、學院院長及行動通信分公司總經理。

研究技術及專家系統出身的簡志誠，打造中華電信首套客服系統，奠定中華電信AI客服基礎。

AI 中華電信 董事長

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