快訊

清水所長遭拖行撞護欄不幸殉職 凶殘女駕駛棄車逃遭逮

山陀兒將南高屏登陸 吳德榮：眼牆伴隨破壞性風雨 強度勝賽洛瑪

山陀兒升格強颱 最新路徑曝 台東大豪雨、8縣市豪大雨

美AI監管法遭否決 科技巨頭大型人工智慧建設將暢行無阻 台廠受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉林薏茹、國際中心／綜合報導
美國史上規模最大、最嚴苛且最受關注的AI監管法案「SB-1047」29日遭否決。 路透
美國史上規模最大、最嚴苛且最受關注的AI監管法案「SB-1047」29日遭否決。 路透

美國史上規模最大、最嚴苛且最受關注的AI監管法案「SB-1047」29日遭否決，該監管法案路障清除後，AI巨頭們的大型AI模型建設計畫將可暢行無阻，帶動AI伺服器建設商機隨之大開。

此前，受限於SB-1047監管法案實行與否仍未拍板，全球AI大型建設動能出現雜音，甚至傳出大廠有意暫緩投入。法人看好，該法案遭否決後，將湧出龐大AI商機潮，鴻海（2317）為全球AI伺服器代工龍頭，受惠最大，廣達、緯創等台廠也有大商機可期。

鴻海AI伺服器業績暢旺，下半年相關營收可望逐季成長，今年集團整體營運也將顯著增溫。隨SB-1047法案遭否決，法人看好鴻海AI業務動能將更強勁。

廣達第2季AI伺服器占整體伺服器營收提前衝破五成，看好下半年AI伺服器動能超乎預期。

美國加州今年2月擬定「前沿人工智慧模型的安全可靠創新法案（SB-1047）」，旨在確保AI模型的安全及可控性，防止AI可能帶來的潛在危害，及強化開發AI的透明度與問責。

加州立法機構並於近期通過法案，提交州長紐松簽署，但29日遭其否決。紐松認為，此法案未考慮AI系統是否處在高風險環境中、是否涉及關鍵決策或敏感數據的使用，大型系統只要安裝AI模型，即使是執行最基本功能，也要面對最嚴格的監管。

SB-1047法案被譽為美國史上規模最大、最嚴苛的AI監管法案，原本有意規範企業開發或訓練成本超過1億美元的大模型，如Meta的Llama 3系列、Google的Gemma系列等，一旦開源後，有人使用它進行非法行為，開發商將被重罰，讓AI大廠頗有忌憚，甚怕不小心就「中招」，惹來重罰，因而降低開發意願。

針對監管方面，法案中也要求開發商若將模型開放給他國使用者時，需提交客戶所有資料，這對開源模型設計商而言，更是一大「不可能的任務」，不利產業發展。

目前全球50家大型AI企業中有32家在加州，包括微軟、Google、Meta、OpenAI等，總部也都是加州，除企業界外，加州還有史丹佛、加州大學柏克萊分校等全球頂尖名校。也因此SB-1047法案動態，成為維繫全球AI發展興衰的關鍵，如今這個緊箍咒拔除，AI大廠可恣意發展，也更願意砸大錢買AI伺服器。


延伸閱讀

群聯、叡揚助攻本土語言模型

AI 伺服器

延伸閱讀

廣達再追加逾25億元 為加州廠採購微電網系統

路透：字節跳動擬用華為晶片 研發新AI大型語言模型

輝達地位不保？中國巨頭「字節跳動」傳用華為晶片開發新AI模型

不只員工分紅獎金 鴻海加碼50周年悠遊卡6000元儲值金

相關新聞

鴻海員工分紅 今年總共發放逾82億…最高領百萬

鴻海年度員工分紅昨（30）日發放至員工帳戶，共發出82.66億元，連三年增長，績效好的員工可望領七位數（百萬元）。伴隨鴻...

中華電信董總交接 新董座簡志誠：要讓大象靈活轉身

中華電信昨天舉行董事長、總經理交接，新任董事長簡志誠表示，以「中華ＡＩ啟動未來」為新願景，要「穩穩」向前，營收、獲利穩定...

元晶董座樂觀技術突破 太陽能電池邁入量子時代

國內太陽能電池模組龍頭廠元晶董事長廖國榮昨（30）日指出，太陽能電池正處於技術突破新節點，未來產業將進入具有疊加特性的量...

張忠謀自傳 11月29日出版

台積電創辦人張忠謀自傳上、下冊已完成，全集預計將於11月29日出版，共計近30萬字，也是這位台灣半導體教父的唯一傳記。

中華電新董座簡志誠喊「穩穩」向前 強調 AI 啟動未來

中華電信新任董事長簡志誠昨（30）日表示，將以「AI啟動未來，帶領大象靈活轉身」為新願景，並以「兩個穩」為前提，要「穩穩...

中華電新董座 39年電信人具有開創性

中華電信董事長簡志誠攻讀博士學位時就主修AI與系統，20多年前完成中華電信首套客服系統，後創立台灣客服協會，近年更積極串...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。