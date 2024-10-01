美AI監管法遭否決 科技巨頭大型人工智慧建設將暢行無阻 台廠受惠

美國史上規模最大、最嚴苛且最受關注的AI監管法案「SB-1047」29日遭否決，該監管法案路障清除後，AI巨頭們的大型AI模型建設計畫將可暢行無阻，帶動AI伺服器建設商機隨之大開。

此前，受限於SB-1047監管法案實行與否仍未拍板，全球AI大型建設動能出現雜音，甚至傳出大廠有意暫緩投入。法人看好，該法案遭否決後，將湧出龐大AI商機潮，鴻海（2317）為全球AI伺服器代工龍頭，受惠最大，廣達、緯創等台廠也有大商機可期。

鴻海AI伺服器業績暢旺，下半年相關營收可望逐季成長，今年集團整體營運也將顯著增溫。隨SB-1047法案遭否決，法人看好鴻海AI業務動能將更強勁。

廣達第2季AI伺服器占整體伺服器營收提前衝破五成，看好下半年AI伺服器動能超乎預期。

美國加州今年2月擬定「前沿人工智慧模型的安全可靠創新法案（SB-1047）」，旨在確保AI模型的安全及可控性，防止AI可能帶來的潛在危害，及強化開發AI的透明度與問責。

加州立法機構並於近期通過法案，提交州長紐松簽署，但29日遭其否決。紐松認為，此法案未考慮AI系統是否處在高風險環境中、是否涉及關鍵決策或敏感數據的使用，大型系統只要安裝AI模型，即使是執行最基本功能，也要面對最嚴格的監管。

SB-1047法案被譽為美國史上規模最大、最嚴苛的AI監管法案，原本有意規範企業開發或訓練成本超過1億美元的大模型，如Meta的Llama 3系列、Google的Gemma系列等，一旦開源後，有人使用它進行非法行為，開發商將被重罰，讓AI大廠頗有忌憚，甚怕不小心就「中招」，惹來重罰，因而降低開發意願。

針對監管方面，法案中也要求開發商若將模型開放給他國使用者時，需提交客戶所有資料，這對開源模型設計商而言，更是一大「不可能的任務」，不利產業發展。

目前全球50家大型AI企業中有32家在加州，包括微軟、Google、Meta、OpenAI等，總部也都是加州，除企業界外，加州還有史丹佛、加州大學柏克萊分校等全球頂尖名校。也因此SB-1047法案動態，成為維繫全球AI發展興衰的關鍵，如今這個緊箍咒拔除，AI大廠可恣意發展，也更願意砸大錢買AI伺服器。



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