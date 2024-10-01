中華電新董座簡志誠喊「穩穩」向前 強調 AI 啟動未來

中華電信（2412）新任董事長簡志誠昨（30）日表示，將以「AI啟動未來，帶領大象靈活轉身」為新願景，並以「兩個穩」為前提，要「穩穩」向前，包括營收、獲利穩定成長，新興市場及新技術穩健布局，他的大原則是，「一切從簡，達標為重」。

中華電信新任總經理林榮賜也訂下三大工作主軸，要全面升化生成式AI應用、建構精實的服務韌性、持續推動ESG環境。

中華電信昨日臨時董事會通過原董事長郭水義、原總經理林昭陽卸任，行政執行副總經理暨網路分公司總經理簡志誠接任董事長，業務執行副總經理兼資安長林榮賜接任總經理，會後舉行董事長、總經理交接典禮，交通部政務次長伍勝園代表大股東交通部到場監交。伍勝園表示，中華電信是電信業界台積電，過去團隊打下基礎，新任董事長簡志誠及總經理林榮賜豐富經驗的帶領，可望再創佳績。

中華電信新董總上任談話重點

簡志誠表示，未來希望帶領中華電信這頭「大象」靈活轉身，還要創造精彩，要導入AI元素，精簡、務實、智慧化，讓大象不僅轉身，還可以靈活競爭，精簡代表產品要減碼、作業簡化、善用80／20資源有效分配，智慧化代表系統、架構、流程要智慧化，讓四大資產中的人才更優化，網路更韌性，科技平台更具智慧，客戶夥伴更靈活，更快達成三大願景，並加速發展AI、先進技術、量子科技等。

簡志誠指出，因應AI世代的來臨，中華電信除將持續在先進連線（包含光纖、低軌衛星、5G/6G、IOWN）、GAI領域、量子科技（量子通訊、後量子密碼學）外、將以「中華AI啟動未來」為新願景，讓各式智慧新興應用與研發加速發展，在AI領域與場域上領航前進。他期許自己要領導團隊穩穩地向前進，「第一穩」是營收獲利穩定成長，「第二穩」是新興市場及新技術穩健布局，朝公司願景大步邁進，「一切從簡，達標為重」。

林榮賜強調，未來將全面升化AI應用，讓同仁可以駕馭使用AI工具，更造建構精實的服務韌性、網路韌性、系統韌性到資安韌性，同時持續推動ESG環境，包含科技減碳、再生能源、生物多樣性，並積極落實數位平權。

林榮賜表示，未來挑戰很多，但將持續發揮中華電信職人精神，提升中華電信營收，助力產業數位、AI、淨零轉型，壯大台灣智慧科技島，中華電信不僅是我們的中華電信，也是台灣的中華電信。



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