元晶董座樂觀技術突破 太陽能電池邁入量子時代

國內太陽能電池模組龍頭廠元晶（6443）董事長廖國榮昨（30）日指出，太陽能電池正處於技術突破新節點，未來產業將進入具有疊加特性的量子領域，估計採用鈣鈦礦疊加的TOPCon太陽能電池，轉換效率將從目前24.5%增至39.5%，提升六成，電力成本也將下降，將成為未來十年最具潛力的產品，有助太陽能發電加速普及，市場商機可期。

廖國榮昨出席台灣國際能源周展前記者會，這項大展10月2日登場，今年有480家廠商參展、使用1,625個展位，規模為歷年最大，成長30%。

元晶董事長廖國榮談話重點

廖國榮指出，由於太陽能電池轉換效率大幅提升，推升發電成本持續下降，全球太陽能市場蓬勃發展，截至2023年，全球光電建置量已高達1,676GW（10億瓦），而2004年時僅2.8GW，凸顯出產業發展正快速向前。

廖國榮指出，從過往經驗看，太陽能電池轉換效率幾乎每隔十年就出現一次大躍進，目前在新的技術加持下，估十年後光電轉換效率將從目前24.5%提升至39.5%，電力成本也將下降，太陽能光電可望加速普及。

近期國內工業電價將上漲，亦有助於綠電發展。廖國榮分析，從目前漲幅看，未來火力發電的成本與太陽能發電成本將很接近，企業為了ESG及供應鏈要求，會傾向使用綠電，因此電價上漲並非壞事，反而能加速台灣邁向能源轉型，也有助於太陽能光電發展。

針對太陽能電池進入量子領域，廖國榮解釋，以鈣鈦礦材料作為電池的光吸收層，若疊加在TOPCon電池上，可大幅提高光譜利用率，理論上轉換效率可望達35%至40%，將促使太陽能電池邁入量子時代。

廖國榮認為，當太陽能轉換效率提升後，相同土地面積裝置容量可提升，台灣發展太陽能並非需要極大量的土地，只要將部分廢耕農地用於建置太陽能光電，即可達成能源轉型的目標。