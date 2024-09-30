中大型建商出手！第3季土地交易破千億、年增逾1.5倍 看好這三都
據世邦魏理仕研究部統計，今年第3季全國土地買賣金額達1,044億元，較上年同期大增152%，創下有紀錄以來首次出現單季成交量逾千億元；其中建商投資額達732億元，較上年同期激增255%，買方以中大型建商為主，主要受到今年房市價量齊揚鼓舞，讓建商加大購地力道，而主要購地熱區以台北市、台中市、高雄市三都最多。
值得注意的是，世邦魏理仕總經理林敬超分析，由於三月底保險業最低收益率門檻已達2.97%，致使業者難以尋得商用不動產投資標的，不過近期台灣人壽以逾137億元取得桃園航空城產專區土地，估計投報率可達4.5%以上，顯示具開發潛力的土地仍有壽險業者出手。
至於商用不動產市場部分，第3季成交金額為522億元，較上年同期大升205%，其中廠房投資額攀升至362億元，為去年同期交易額的6.5倍，更改寫史上單季新高紀錄；林敬超指出，第3季商用不動產交易大增，主因自用型企業大手筆購置工業地產，尤其台灣出口表現回暖，包含台積電（2330）、美光等多家製造業者，加快擴產步伐，推升相關交易大幅成長。
總計第3季土地、商用不動產成交總額達1,566億元、年增167%，單季交易量占前三季近五成，並推升今年前三季全國大型土地及商用不動產投資額總計3,157億元，較上年同期增長75%，顯示商用不動產交易暢旺。
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