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秀資安戰力！遠傳攜數聯資安參展 IEEE CNS 2024

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）攜手子公司數聯資安共同參展2024 IEEE通訊與網路安全會議，秀資安戰力。遠傳指出，面對全球資安威脅與日俱增，將發揮資通訊整合資安專業綜效，協助企業提升資安防護與韌性，同時遠傳也積極導入AI擴大打詐，阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，守護全民網路安全。

2024 IEEE通訊與網路安全會議（IEEE Conference on Communications and Network Security，以下簡稱IEEE CNS）睽違三年後再次重啟實體會議，30日於台北六福萬怡酒店展開為期四天的盛會。

遠傳企業暨國際事業群執行副總、數聯資安董事長曾詩淵表示，遠傳與數聯資安長期攜手服務企業與政府單位，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端技術與IT實戰力，結合數聯資安深厚的資安經驗與專業團隊，扮演企業數位轉型過程中的堅實後盾。生成式AI興起，帶動企業導入AI以加速轉型，但同時也推升了網路攻擊的強度，加上資安人才缺口，導致企業面臨的威脅加劇。製造業與供應鏈面對的全球勒索軟體攻擊尤其嚴重，企業的資安思維和防禦手段也需要與時俱進，才能建構AI時代必備的永續力與韌性。

數聯資安近年拿下榮獲SOC資安監控服務廠商A級特優評價，並且是業界首家通過三項ISO認證，面對全球各地勒索軟體攻擊事件頻傳且贖金金額持續攀升，數聯資安指出，此次在現場展示「U-SOC次世代雲地聯防監控服務」、「MDR託管偵測與回應」、「Cyber Range攻防演訓平台」三大解決方案。

數聯資安表示，是國內唯一運用領先的大數據技術，推出「U-SOC次世代雲地聯防監控服務」，結合情資平台強化情資蒐集，提升告警與應變處理能力，從事前預防、事中監控及補強、到事後應變及調查，全面整合並提供自動化聯防服務（SOAR），每月為企業阻擋200億次攻擊事件。

此外，數聯資安指出，「MDR託管偵測與回應」提供深度與廣度兼具的威脅追蹤及應變服務，有效協助企業監控端點活動、分析事件、回應各種資安狀況，並解決資安人力不足；MDR與SOC整合更可有效提升威脅可視性及事件追蹤管理。「Cyber Range攻防演訓平台」提供擬真的攻防演練場景，與豐富的課程內容，透過「網路靶場」模擬實戰與危機處理，體驗完整攻擊鏈，快速提升人員對資安事件的應變能力，最大化資安團隊能力，客戶涵蓋金融、軍方、政府、教育等領域。

遠傳表示，積極配合政府打詐政策，全台首創「AI預測詐騙自動偵測系統」，以行為分析等方式，主動攔阻詐騙電話與商業簡訊，自111年起累計攔截國際詐騙電話數量超過523萬通，累計簡訊攔截超過1,163萬則；「國際來話語音警示服務」主動提醒用戶注意詐騙風險，亦能辨識冒充「+886 9」開頭的詐騙電話並予以阻擋；自112年起積極偵測偽冒基地台，累計阻絕非法訊號3,084個；推出「防駭心守護」服務，直接於網路端為用戶阻擋有害網址高達8.8億次。打詐績效優異獲NCC高度肯定，更展現遠傳全方位守護用戶網路日常之決心。

資安 遠傳電信

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