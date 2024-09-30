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台灣大攜手將捷文創 打造新北5G親子樂園

中央社／ 台北30日電

台灣大哥大今天宣布，攜手將捷文創，獲數位發展部數位產業署推動的「5G專頻專網創新應用擴散計畫」支持，打造新北第一座5G沉浸式親子科技樂園。

台灣大哥大今天透過新聞稿表示，推進5G專網智慧應用，與將捷文創於滬尾藝文休閒園區打造新北首座5G沉浸式親子科技樂園，藉由5G專頻專網，搭配AI影像辨識與虛擬實境技術，設置「AIGC數位噴漆互動塗鴉投影」、「跑酷遊戲」及「節奏貝多芬」等多款AI互動遊戲。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，自4月試營運以來，吸引大批親子客群，園區體驗人次較去年同期成長近5成；台灣大哥大相繼於高雄輕軌及松山文創園區導入5G專頻專網，發展AIoT創新智慧應用，現更將5G專頻專網布局於觀光旅遊產業，也看好在親子娛樂領域的應用潛力。

5G 台灣大哥大 親子

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