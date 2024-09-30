「台灣國際智慧能源周」與「台灣國際淨零永續展」 10月2日盛大登場

由外貿協會（TAITRA）與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同打造臺灣規模最大的綠能與淨零產業交流平台「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」，將於10月2日至4日在台北南港展覽2館盛大登場！30日展前記者會綠色產業龍頭業者齊聚，為本周展會揭示序幕，一同尋求永續機會。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸分享，隨著全球科技產業快速發展，淨零轉型是面對氣候變遷挑戰的唯一解方。全球持續開發創新能源技術、提升再生能源的多元性與穩定性，皆對永續發展具重大意義。SEMI及旗下綠能暨永續發展聯盟積極鏈結產業與政府綠能政策與技術的交流，期以淨零綠能為首要目標，共同布局國際市場永續商機。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，在產業邁向數位轉型、綠色轉型並進的過程中，Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan正是匯聚綠能及淨零產業能量、推動轉型的重要平台。今年展覽共計480家廠商參展、使用1,625個展位，展覽規模為歷年最大；另外成長幅度達30%、國際參展占比達20%，同為歷史新高，是展覽活化市場商機，邁向永續創新的新里程。

為推升臺灣環境的永續意識，臺灣主管機關相繼祭出政策，成為永續產業業者的強力後盾，加速實現臺灣2050淨零碳排目標。「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」展前記者會上，各方代表以「淨零新世代：布局永續綠能的創新藍圖」為主題，分享關鍵看法及行動。

經濟部能源署副署長李君禮表示，淨零碳排是全球共同的目標，政府透過深度節能，並加速發展多元綠能，讓2050淨零碳排有更具體的目標及路徑。而2030年提高臺灣製造產品的綠電比例已經成為迫切要務，政府將持續與業者合作，齊心協力提供充足綠色電力，強化我國產業國際競爭力。政府也投入擴大ESCO量能，透過ESCO幫忙診斷用電習慣、找出問題，並協助投資節能設備，創造多贏局面。

作為太陽能龍頭企業的元晶太陽能科技（6443）董事長廖國榮，分享太陽能產業的摩爾定律，並表示太陽能技術再創新將協助顧客將不確定的天災風險化成確定的品質保固。

台塑新智能總經理劉慧啓針對電池與儲能領域發表觀點，分享隨著能源轉型與AI飆速發展，以儲能作為電力備載、從燃油過渡到電池的進化道路，已成為產業及社會必要之選。台塑新智能在彰濱打造全國最大規模電芯廠，將自產電芯作為核心技術基礎，並橫向發展多元儲能應用，垂直整合電池回收及固態電池研發，進一步推動完整的電池生態鏈，致力成為台塑企業及臺灣邁向節能減碳的推手。

Tesla Energy的Tim McBride則針對家用儲能領域表示，特斯拉以家用儲能產品Powerwall提供住宅和小型企業的備用電需求，透過調控尖離峰的電網負載，除了能夠具備更穩定的電力環境，更能解省電力開銷、實現減碳生活。

台達能源基礎設施暨工業解決方案事業群副總經理徐瑞源則指出，台達秉持能源永續與共創價值的理念，透過再生能源、智慧電網與電動車充電解決方案，守住1.5°C關鍵，推動全球能源管理與交通電氣化革新。

台達以低碳廠辦、低碳交通、低碳電網及零時差運維服務，解決減碳壓力與電動化及智慧電網挑戰，展現領導地位與共創價值的承諾。

除了來自再生能源、儲能技術與金融機構的專家於展前記者會上分享多元觀點外，今年「Energy Taiwan台灣國際智慧能源周」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」也匯聚多元綠能的創新技術、產業協會與指標企業一同交流，為永續時代探尋綠能新商機。