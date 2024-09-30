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晶睿通訊推AI智慧雲端安防平台 打造混合雲解決方案

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥日前表示，安防產業永續與創新，已成為未來進行式。圖／晶睿通訊提供
晶睿通訊全球行銷處處長暨發言人謝邦彥日前表示，安防產業永續與創新，已成為未來進行式。圖／晶睿通訊提供

智慧安防領導品牌晶睿通訊今日宣布，旗下AI智慧雲端安防平台VORTEX，積極布局雲端技術，實現AIoT高度整合，打造混合雲解決方案，確保資料存取安全及廣泛的硬體設備整合技術。

晶睿通訊表示，VORTEX今年初推出VORTEX Connect功能，用戶在不需要汰換既有網路攝影機的情況下，只要連接晶睿通訊Core+ AI網路錄影機(Network Video Recorder, 簡稱NVR)，就能遠端進行韌體更新，監控系統健康狀況，以及初步的障礙排解，既能快速回應客戶需求，也能確保安全不間斷，今年1月推出後深受用戶青睞，協助中小企業上雲之設備數量逐月翻倍成長。

為滿足用戶在安防領域的全方位需求，VORTEX強化既有攝影機的雲端管理功能，即日起凡訂閱可享有無上限的設備連線數量與使用者帳號，並可支援第三方系統整合，與此同時，VORTEX 也支援單一登入身分驗證 (Single Sign On, SSO)以及多重要素驗證 (Multi-Factor Authentication, MFA)，滿足像是跨國企業、連鎖店鋪、大型校園等多點跨區的用戶，隨時隨地存取影像，提升營運效率與操作便利性，兼顧資訊安全。

根據市場調查報告，雲端安防市場規模預計今年為31.3億美元，預計到2029年將達77.6億美元，預測從2024至2029年，複合年成長率為19.91%。

公司指出，在此趨勢下，VORTEX致力提供靈活的混合雲解決方案，包含直接上雲的VORTEX攝影機，還有透過晶睿通訊Core+ AI NVR橋接上雲的方式，實現成本效益與安防效能最大化。

AI 晶睿 雲端

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