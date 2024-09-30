中華電新董座林榮賜上任 訂下三大主軸

電信龍頭中華電信（2412）30日舉行董事長、總經理交接典禮，原總經理林昭陽卸任，林榮賜接任總經理，林榮賜也訂下三大主軸工作，包含全面升化應用生成式AI、建構精實的服務韌性、持續推動ESG環境。林昭陽期許，中華電信不僅要成為電信業的台積電（2330），未來更要端出更多國際AI應用軟體的亮點，成為台灣軟體業的台積電。

林榮賜指出，中華電信從交通部電信總局轉換成國營事業，營收規模及結構也是大不不同，從過去語音電話占營收達九成，到現在行動網路、企業客戶等服務，更深化AI技術，切入路口監控、語音客服、車流分析、科技執法、AI 2.0等，打下基礎，中華電信同仁面對民營化的全面競爭，企業文化都是脫胎換骨，深刻體會面對「調整應變得宜」，才是企業永續最佳競爭力，而公司內部精進提升深入每個角落，也是中華電信最重要的企業文化。

林榮賜指出，全面升化AI應用，生成式AI崛起，期待所有同仁可以駕馭使用AI工具，來提升效率，同時要建構精實的服務韌性、網路韌性、系統韌性到資安韌性，結合陸纜、海纜、微波、低中高多軌衛星，加上雲端系統上雲，推動營業持續演練，資安則包含DDOS、零信任架構、多重監測，從網路系統韌性，到系統、資安韌性，來因應地緣政治及極端氣候挑戰，同時持續推動ESG環境，包含科技減碳、再生能源、生物多樣性，並積極落實數位平權。

林榮賜表示，挑戰很多，但一代一代優秀中華電信員工，建構一個龍頭指標的中華電信，未來將持續發揮中華電信職人精神，提升中華電信營收，自詡助力產業數位，AI淨零轉型，壯大台灣智慧科技島，「中華電信不僅是我們的中華電信，也是台灣的中華電信」。

中華電信原總經理林昭陽內建「AI魂」，堪稱是最熱愛AI技術的總經理，去年7月接任中華電信總經理職務，8月就促成中華電信成立AI 2.0企業策略委員會，全面加速AI發展。

林昭陽致詞時指出，「剛畢業就加入中華電信，七天之後我就任職滿38年，是人生第一個工作，多年來有非常多的歷練與學習，在研究院、帳務系統、總公司，南區分公司，資拓宏宇等子公司，沒有一個地方待超過兩年，我老婆都跟我說『有需要跑這麼多地方嗎？』但我仍以此鼓勵中華電信年輕人，要勇於及樂觀接受各種歷練，都是很好的成長與學習」。

中華電信近期也爭取AI ITS國際展會於2029年來台舉行，林昭陽表示，中華電信不僅要成為電信業的台積電，未來更要端出更多國際AI應用軟體的亮點，期許中華電信成為台灣軟體業的台積電，讓台灣不僅有台積電，還有護國群山。