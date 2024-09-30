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影／中華電信董事長和總經理交接 老董遺憾沒加到薪水

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，由卸任總經理林昭陽（左）交接給新任總經理林榮賜（右）。記者邱德祥／攝影
中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，由卸任總經理林昭陽（左）交接給新任總經理林榮賜（右）。記者邱德祥／攝影

中華電信今天舉行董事長、總經理交接典禮，由簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理。交通部政務次長伍勝園擔任董事長及總經理交接監交人，他指出，「我始終相信中華電信是電信業界台積電，過去在郭水義董事長及林昭陽總經理打下的基礎，新任董事長簡志誠及總經理林榮賜豐富經驗的帶領，可望再創佳績」。

交通部上周派任執副簡志誠及林榮賜擔任董事，分別接替董事長郭水義及總經理林昭陽董事職務，中華電信今天召開臨時董事會，通過簡志誠接任董事長，林榮賜接任總經理，並舉行交接典禮，交通前部長暨中華電信前董事長賀陳旦，中華電信前董事長呂學錦、前總經理張曉東及各級主管均到場觀禮。

前董事長郭水義致詞時表示，他在中華電服務23年，等於是職涯的2/3，「中華電是我第二個家」，而沒辦法參與中華電市值上兆元，也是他心中的遺憾，郭水義曾在去年9月表示，中華電市值不上兆，董事長、總經理就不加薪。

郭水義表示，他始終深信員工是最寶貴的資產，「有好薪情，就能做好事情」，上任之後大幅增加員工各項福利，中華資安、資拓宏宇將推動初次公開發行，接下來與AI相關的子公司也會成立，期許中華電繼續朝市值遠超過兆元的公司邁進，而這也是他心中的遺憾，沒辦法親自參與到市值兆元的紀錄，應該很快就會看到，他也開玩笑說，「因為都沒加到薪水」。

中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，由卸任董事長郭水義（左）交接給新任董事長簡志誠（右）。記者邱德祥／攝影
中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，由卸任董事長郭水義（左）交接給新任董事長簡志誠（右）。記者邱德祥／攝影
中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，由卸任董總郭水義（右二）、林昭陽（右）交接給新任董總簡志誠（左二）、林榮賜（左）。記者邱德祥／攝影
中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，由卸任董總郭水義（右二）、林昭陽（右）交接給新任董總簡志誠（左二）、林榮賜（左）。記者邱德祥／攝影
中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，新任董事長簡志誠（右）、新任總經理林榮賜（左）。記者邱德祥／攝影
中華電信董事長、總經理今天舉行交接典禮，新任董事長簡志誠（右）、新任總經理林榮賜（左）。記者邱德祥／攝影

中華電信 交通部 董事長

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