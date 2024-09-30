廣達再追加逾25億元 為加州廠採購微電網系統
代工大廠廣達（2382）30日代美國田納西州納許維爾子公司QMN公告，將再追加7,975萬美元（約新台幣25.88億元），向美國最大燃料電池製造商Bloom Energy採購三組燃料電池微電網系統，這也是廣達今年第二度採購微電網系統，顯見AI伺服器後段測試與驗證產能對電網的需求相當龐大。
廣達AI伺服器後段組裝生產主要在美國、歐洲等地。廣達去年公告將在田納西州擴增伺服器後段測試與驗證產能，而旗下田納西州QMN 4月時就曾公告以5,310萬美元（約新台幣17.2億元），向Bloom Energy採購兩組燃料電池微電網系統。
時隔僅五個月，廣達再追加採購微電網設備，顯見被形容為「吃電怪獸」的AI伺服器，後段測試與驗證產能需求強勁，將催生更龐大的電纜及電網等設備需求，廣達也因此積極布建電力基礎設施。
廣達指出，由於AI伺服器屬於高頻產品、用電量非常大，既有生產設備不足以因應的情況下，硬體測試設備規格勢必得跟進升級。
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